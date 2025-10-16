Virginia Giuffre aseguró en sus memorias póstumas que el príncipe Andrés actuaba como si tener relaciones sexuales con ella fuera su “derecho de nacimiento”.

Figura clave en el caso contra el financiero y pedófilo Jeffrey Epstein, Giuffre falleció en abril a los 41 años, seis meses después de haber terminado el libro en el que revela nuevos detalles sobre las acusaciones de abuso sexual contra el duque de York.

Giuffre, quien había llegado previamente a un acuerdo extrajudicial con el príncipe tras demandarlo por agresión sexual, sostiene que tuvieron relaciones sexuales en tres ocasiones distintas.

El príncipe Andrés negó de forma reiterada cualquier conducta inapropiada.

En un fragmento del libro, titulado Nobody’s Girl: A Memoir Of Surviving Abuse And Fighting For Justice (“La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y la lucha por la justicia”), Giuffre describe al duque como “bastante amable, pero con aires de superioridad” durante los encuentros sexuales. Uno de ellos, señala, ocurrió en marzo de 2001 en la casa de Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, cerca de Hyde Park, en Londres.

Según el extracto publicado por The Guardian, Giuffre relata: “Maxwell me despertó esa mañana con una voz cantarina diciéndome: ‘¡Arriba, dormilona!’ Dijo que iba a ser un día especial. Como si fuera Cenicienta, iba a conocer a un príncipe apuesto”.

El libro continúa detallando que Maxwell la llevó de compras para prepararla para el encuentro.

El príncipe Andrés sostiene su inocencia y rechaza cualquier acusación

“Me puse los jeans y la blusa que dejaban una parte del abdomen al descubierto. A Maxwell no le encantó, pero como muchas adolescentes de la época, yo idolatraba a Britney Spears y Christina Aguilera, y ese tercer atuendo era algo que imaginaba perfectamente en alguna de ellas”.

En sus memorias, Virginia Giuffre también recuerda que, al conocer por primera vez a Ghislaine Maxwell, su acento británico le recordó al de Mary Poppins.

Giuffre escribió que, cuando conoció al príncipe Andrés, él adivinó correctamente que tenía 17 años. “Mis hijas son apenas un poco más jóvenes que tú”, le dijo el príncipe, explicando cómo supo su edad.

Giuffre cuenta que fue a buscar su cámara para tomarse una fotografía con el príncipe Andrés, imagen que, según afirma, fue tomada por Jeffrey Epstein.

“De repente pensé en algo: mi mamá nunca me perdonaría si conocía a alguien tan famoso como el príncipe Andrés y no me tomaba una foto con él”, escribió.

Más adelante, describe cómo acompañó al duque al club nocturno Tramp, en Londres. “Era un bailarín algo torpe, y recuerdo que sudaba profusamente”, señala.

También recuerda que, al regresar a la casa de Ghislaine Maxwell, le preparó un baño al príncipe antes de que, según su testimonio, tuvieran relaciones sexuales.

“Era bastante amable, pero aun así con aires de superioridad, como si creyera que tener sexo conmigo fuera su derecho de nacimiento”, escribe.

Giuffre afirma que Epstein le pagó 15.000 dólares por “atender al hombre que los tabloides llamaban ‘Randy Andy’”, apodo con el que los medios británicos se referían al duque en tono burlesco.

Epstein se quitó la vida el 10 de agosto de 2019 en una prisión federal de Nueva York

Virginia Giuffre también relata dos encuentros más en los que, según afirma, tuvo relaciones sexuales con el duque de York: uno en Nueva York, un mes después del primer episodio, y otro en la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, cuando ella tenía alrededor de 18 años.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en agosto de 2019 en la celda de una prisión federal en Manhattan, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue oficialmente clasificada como suicidio.

Según demandas presentadas más adelante, Virginia Giuffre trabajaba como asistente de spa siendo adolescente en Mar-a-Lago —el club privado de Palm Beach propiedad del entonces presidente de EE. UU., Donald Trump— cuando, en el año 2000, fue abordada por Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein.

Maxwell fue condenada en junio de 2022 a 20 años de prisión en Nueva York, tras ser hallada culpable de reclutar a menores para que Epstein las explotara sexualmente.

En los documentos judiciales, se señala que Giuffre fue contratada por Epstein como masajista y trasladada en avión a distintos lugares del mundo para encontrarse con hombres, a petición de él, cuando tenía entre 17 y 18 años.

En una entrevista con Emily Maitlis para el programa Newsnight de la BBC, emitida en noviembre de 2019, el príncipe Andrés negó categóricamente haber tenido relaciones sexuales con Giuffre. “Puedo decir con total y absoluta certeza que eso nunca ocurrió. No recuerdo haber conocido a esa mujer, en lo más mínimo”, afirmó.

El duque también dijo no recordar una conocida fotografía en la que aparece con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre en casa de Maxwell y llegó a poner en duda si era realmente su mano la que aparece en la imagen.

Durante la entrevista, Andrés explicó que en 2001 sufría una condición médica que le impedía sudar, según él como consecuencia de un exceso de adrenalina durante la Guerra de Malvinas, cuando fue atacado.

Esa declaración buscaba desacreditar una parte del testimonio de Giuffre, quien dijo que él sudaba intensamente. El príncipe insistió en que el presunto encuentro de 2001 nunca ocurrió y afirmó que ese día acompañó a su hija, la princesa Beatriz, a una fiesta en una sucursal de Pizza Express en Woking.

Desde el Palacio de Buckingham optaron por no emitir comentarios al respecto. También se contactó a los representantes del duque en busca de una declaración.

Traducción de Leticia Zampedri