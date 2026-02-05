Senadora de EEUU desafía investigación del Departamento de Justicia sobre video controversial

La senadora demócrata de Michigan Elissa Slotkin se niega a cumplir voluntariamente con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un video que organizó para instar a los miembros del Ejército a resistir ”órdenes ilegales”, intensificando una disputa que el presidente Donald Trump ha promovido públicamente.

En cartas obtenidas por The Associated Press, el abogado de Slotkin informó a la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que la senadora no aceptaría una entrevista voluntaria sobre el video. El equipo legal de Slotkin también solicitó a Pirro que conserve todos los documentos relacionados con el asunto para un “litigio anticipado”.

Por su parte, el abogado de la senadora escribió a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, negándose a participar en una entrevista con el FBI sobre el video y exhortándola a dar por terminada de inmediato cualquier investigación.

La negativa marca un posible punto de inflexión en el enfrentamiento, al dejar en manos del Departamento de Justicia la decisión de escalar una investigación contra miembros en funciones del Congreso o retirarse de una indagación que ha sido impugnada abiertamente.

“Lo hice para pasar a la ofensiva”, dijo Slotkin el miércoles en una entrevista. “Y para ponerlos en una posición en la que maniobran con evasivas. Para ponerlos en una posición en la que tienen que asumir sus decisiones de usar la oficina de un fiscal federal para ir tras una senadora”.

“Esto no va a parar a menos que contraataque”

En noviembre, Slotkin participó con otros cinco legisladores demócratas, todos ellos con experiencia previa en el Ejército o en agencias de inteligencia, en la publicación de un video de 90 segundos en el que instan a los efectivos del Ejército de Estados Unidos a seguir los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que consideren ilegales.

Los legisladores dijeron que el gobierno republicano de Trump “enfrentaba a nuestros militares uniformados y profesionales de la comunidad de inteligencia contra ciudadanos estadounidenses” y llamaron a las tropas a “defender nuestras leyes”.

El video provocó una tormenta en los círculos republicanos y pronto atrajo la atención de Trump, quien acusó a los legisladores de sedición y dijo que sus acciones eran “punibles con la muerte”.

El Pentágono anunció posteriormente que había abierto una investigación sobre el senador de Arizona, Mark Kelly, un expiloto de la Marina que apareció en el video. El FBI luego contactó a los legisladores en busca de entrevistas, lo que indica la existencia de una investigación más amplia por parte del Departamento de Justicia.

Slotkin dijo que varios asesores legales inicialmente instaron a la cautela.

“Tal vez si te mantienes en silencio, todo esto desaparecerá durante la Navidad”, le dijeron, según sus propias palabras.

Pero en enero, el asunto resurgió, y los legisladores afirmaron que fueron contactados por la oficina de la fiscal federal para el Distrito de Columbia.

Mientras tanto, los riesgos de seguridad aumentaron. Slotkin dijo que su granja en Michigan recibió una amenaza de bomba, se asignó un equipo de seguridad a su hermano debido a amenazas y sus padres fueron víctimas de una falsa alarma en medio de la noche.

Su padre, quien murió en enero tras una larga batalla contra el cáncer, “apenas podía caminar y lidiaba con la policía en su casa”, dijo.

Slotkin dijo que un “interruptor se activó” en ella y se enfureció: “Y dije, ‘Esto no va a parar a menos que contraataque’”.

Senadores demócratas trazan una línea

Las solicitudes del FBI y del Departamento de Justicia han sido voluntarias. La senadora dijo que su equipo legal se había comunicado con los fiscales, pero que las autoridades “siguen pidiendo una entrevista personal”.

En la carta a Pirro, el abogado de la legisladora, Preet Bharara, rechazó la solicitud de entrevista y pidió que “dé por terminada de inmediato cualquier investigación abierta y cese cualquier otra indagación sobre el video”. En la otra carta, Bharara instó a Bondi a usar su autoridad para ordenar a Pirro que cierre la investigación.

Bharara escribió que se habían infringido los derechos constitucionales de Slotkin y afirmó que se considera la posibilidad de iniciar un litigio.

“Definitivamente, todas las opciones están sobre la mesa”, dijo Slotkin. Cuando se le preguntó si cumpliría con una citación, hizo una pausa antes de responder: “Lo consideraría detenidamente”.

Bharara, quien representa a Slotkin en el caso, es un exfiscal federal de Nueva York que fue despedido por Trump en 2017 durante su primer mandato. También representa al senador demócrata de California, Adam Schiff, en un caso separado vinculado con el Departamento de Justicia.

Kelly ha respondido de manera similar al demandar al Pentágono el mes pasado por los intentos de castigarlo por el video. El martes, un juez federal dijo que no conoce ningún precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos que justifique la censura del Pentágono a Kelly mientras consideraba si debía intervenir.

Slotkin dijo que está en contacto con los otros legisladores que aparecieron en el video, pero no quiso decir cuáles eran sus planes en las investigaciones.

Un perfil en ascenso

Trump ha atacado frecuentemente y de manera constante a sus oponentes políticos. En algunos casos, esos ataques han tenido la consecuencia inesperada de elevar su perfil nacional.

En el caso de Kelly, recaudó más de 12,5 millones de dólares en los últimos meses de 2025 tras la controversia del video de ”órdenes ilegales”, según los registros de financiamiento de campaña.

Slotkin, al igual que Kelly, ha sido mencionada entre los demócratas que podrían surgir como contendientes presidenciales en 2028.

Anteriormente, representó uno de los distritos de la Cámara más competitivos del país antes de ganar un escaño en el Senado en Michigan en 2024, aun cuando Trump ganó el estado.

Slotkin dio la respuesta demócrata al discurso de Trump ante el Congreso el año pasado y desde entonces ha instado a su partido a confrontarlo más agresivamente, diciendo que los demócratas habían perdido su “energía alfa” y llamando a “ir con todo” contra el impulso de redistribución de distritos de Trump.

“Si animo a otras personas a tomar riesgos, ¿cómo puedo no aceptar riesgos yo misma?” dijo. “Creo que tenemos que mostrarle a la gente que no vamos a echarnos atrás y aceptarlo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.