Epstein habría confirmado que la foto del príncipe Andrés con Virginia Giuffre es auténtica

El pedófilo Jeffrey Epstein habría confirmado la autenticidad de una fotografía que muestra a Virginia Giuffre junto a Andrew Mountbatten-Windsor (Andrés), y aseguró que varios de sus empleados también se tomaron fotos con el exduque, según documentos recientemente revelados.

En un correo electrónico enviado a un periodista en 2011, el financiero se refirió a Giuffre con las siguientes palabras:

“La chica huyó del país con una orden de arresto pendiente. […] Nunca trabajó para mí a los 15 años. Según su versión, empezó a trabajar con Trump a esa edad y conoció a Ghislaine Maxwell por medio de él”.

“Es una completa basura. The Daily Mail le pagó. Lo admitieron. Dijeron que fue necesario pagarle para que hablara”.

open image in gallery Andrés fue despojado de sus títulos reales debido a su relación con Jeffrey Epstein (Jordan Pettitt/PA) ( PA Wire )

“Sí, estuvo en mi avión y sí, se tomó una foto con Andrés, como muchos de mis empleados”, escribió Jeffrey Epstein sobre Virginia Giuffre, según los documentos recientemente divulgados.

Andrés ha arrastrado la reputación de la familia real británica por su relación con Epstein y, desde hace años, enfrenta acusaciones de abuso sexual contra Giuffre, quien asegura que fue víctima de trata por parte del financista.

El expríncipe ha negado categóricamente las acusaciones y, en su entrevista de 2019 con Newsnight, afirmó que se realizaron investigaciones para determinar si la fotografía en la que aparece junto a Giuffre había sido falsificada, aunque los resultados fueron inconclusos.

“Eso nunca ocurrió y lo digo con total y absoluta certeza”, declaró entonces a la periodista de la BBC, Emily Maitlis.

“No recuerdo haber conocido a esa mujer, en lo más mínimo”.

En correos electrónicos divulgados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., Epstein también sugiere que el Palacio de Buckingham estaría complacido si se demostrara que Virginia Giuffre mintió.

“En el palacio estarían encantados”, escribió. “La chica de la foto no era más que una recepcionista. No tenía 15 años. Según su propia versión, trabajó para Trump a esa edad, en Mar-a-Lago. Es ridículo”.

En otro correo electrónico, Epstein escribió:

“La joven que acusó al príncipe Andrés puede ser desenmascarada fácilmente. Estoy seguro de que en el Palacio de Buckingham estarían encantados. Deberías asignar a alguien para que investigue a Virginia Roberts. Esa mujer le ha causado muchos dolores de cabeza al hijo de la Reina. Te lo digo con certeza: es una mentirosa”.

Durante un intercambio de correos electrónicos en marzo de 2011, el príncipe Andrés le escribió a Epstein: “Esto me está sobrepasando”, tras enterarse de que un periódico planeaba publicar una historia sobre él, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell.

La cadena de mensajes comenzó cuando Ghislaine Maxwell recibió una consulta del Mail on Sunday, enviada por alguien identificado como Mark Cohen, quien le escribió: “[…] Doy seguimiento a mi correo de esta mañana. Como mencioné, no tengo intención de responder, a menos que me digas lo contrario”.

Maxwell reenvió el mensaje a Epstein, quien luego lo compartió con una persona identificada como “el duque” el 4 de marzo de 2011. Andrés respondió: “¿Qué? No sé nada. ¿Cómo estás manejando la situación?”.

Epstein contestó: “Lo acabo de recibir hace dos minutos. Pedí a los abogados de Ghislaine que enviaran una carta. No estoy seguro. Es tan escandaloso y absurdo que no sé cómo responder. La única persona con la que no tuvo sexo fue con Elvis”.

Andrés concluyó: “Por favor, asegúrate de que toda declaración o carta legal deje en claro que NO estoy involucrado y que no sabía, ni sé, absolutamente NADA sobre ninguna de estas acusaciones”.

“Esto me está sobrepasando”.

La noticia es de última hora y se seguirá actualizando

Traducción de Leticia Zampedri