Príncipe Harry dice que no se le permitirá alojarse en el palacio de Buckingham durante visita al Reino Unido

El príncipe Harry no se alojará en el palacio de Buckingham durante su próximo regreso al Reino Unido, después de que, según se informa, los preparativos para su alojamiento durante el viaje fueran estropeados.

El duque de Sussex aterrizó el lunes en el país y se cree que llegó a Londres solo, sin la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ni sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, después de que estos cancelaran una visita a la capital por motivos de seguridad.

Un portavoz del duque calificó la situación de “decepcionante” tras afirmar que la oferta de su padre, el rey Carlos III, había sido “retirada en el último momento”, y citó como motivo la inminente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales contra el conglomerado mediático Associated Newspapers Limited (ANL) el martes.

Ante la creciente frustración de ambas partes, se entiende que el duque rechazó inicialmente la oferta para él y su familia , que ya no lo acompaña a Londres, el sábado pasado. Sin embargo, posteriormente cambió de opinión y solicitó quedarse una sola noche.

El Palacio de Buckingham indicó que ya no disponía de los servicios de hospitalidad y personal necesarios. Según se informa, el palacio también considera que el prolongado litigio del duque complicaba el asunto y podría comprometer la posición constitucional del rey.

open image in gallery Meghan Markle y los hijos de los Sussex ya no acompañan a Harry a Londres ( Jonathan Brady/PA )

Se dice que, si bien se hicieron esfuerzos para facilitar la estancia de Harry, la Casa Real requiere un nivel mínimo de aviso previo para garantizar una hospitalidad adecuada en una residencia real, como cortesía hacia el personal y demás personas involucradas.

El príncipe Harry y un grupo de otras figuras destacadas están a la espera del fallo del Tribunal Superior, emitido el martes por el juez Matthew Nicklin, que determinará el resultado de sus casos contra la editorial del periódico Daily Mail.

El entorno de los Sussex ha planteado dudas sobre si la oferta de una cama en la residencia real para el príncipe Harry había sido honesta. Se dice que el duque actuó de buena fe durante todo el proceso, dedicando gran parte de la semana pasada a organizar medidas de seguridad alternativas antes de aceptar formalmente la oferta. También se sabe que él y su padre mantuvieron conversaciones privadas.

Según se informa, Harry y su equipo están frustrados porque los motivos aducidos para la retirada de la oferta han cambiado, pasando de su negativa inicial a aceptar el alojamiento a la próxima sentencia judicial contra ANL.

En un juicio de 11 semanas celebrado a principios de este año en el Tribunal Superior de Londres, se escucharon las acusaciones de recopilación ilegal de información presentadas por Harry y otros, entre ellos la legisladora Doreen Lawrence y Elton John, contra ANL.

open image in gallery Harry espera poder reunir a sus hijos con su abuelo, el rey Carlos III ( Jonathan Brady/PA )

Las acusaciones incluyen la interceptación de mensajes de voz, la escucha de líneas telefónicas fijas y la obtención de información mediante engaño —práctica conocida como “blagging”, llevada a cabo por investigadores privados, periodistas independientes y personal de ANL. Por su parte, la empresa niega rotundamente las acusaciones, afirmando que “ha presentado una defensa completa contra todas las alegaciones” y que las demandas se han presentado demasiado tarde.

Un portavoz del duque declaró: “Tengo conocimiento de varias informaciones procedentes del Palacio de Buckingham la semana pasada que sugieren que el duque no había aceptado la oferta de alojamiento en una residencia real. Tras la decisión del RAVEC (Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas) de no proporcionar seguridad a su familia, el duque dedicó la semana pasada a organizar su seguridad de forma alternativa. Una vez que se establecieron dichas medidas, pudo aceptar formalmente la oferta de alojamiento para sí mismo durante el fin de semana”.

Agregó: “Resulta decepcionante, por lo tanto, que la oferta haya sido retirada, citando como motivo la sentencia del martes en el caso de ANL. Sin embargo, el Palacio de Buckingham tenía conocimiento de dicha sentencia desde el jueves pasado. Por consiguiente, no está claro por qué, tras haber aceptado formalmente la oferta de alojamiento, esta ha sido retirada en el último momento”.

Según se informa, la decisión del palacio se tomó en consulta con el rey, y el resultado se le comunicó a Harry por canales oficiales. Se entiende que se le proporcionará alojamiento en una residencia real a Harry y su familia para futuras visitas.

open image in gallery El viaje de Harry al Reino Unido tiene como objetivo marcar el inicio de la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus de Birmingham ( Jonathan Brady/PA )

El fin de semana se anunció que Meghan, el príncipe Archie y la princesa Lilibet no acompañarían a Harry en Londres, debido a la preocupación por su seguridad. Aún no se ha decidido si la familia acompañará al duque en otras partes de su visita al Reino Unido fuera de la capital, aunque algunos informes sugieren que esperaba llevarlos a ver el lugar de descanso final de su madre, Diana, princesa de Gales, en Althorp, Northamptonshire.

Aún no está claro si Harry verá a su padre durante su viaje, o si sus hijos se reunirán con su abuelo —quien está recibiendo tratamiento contra el cáncer— por primera vez en cuatro años. El rey tiene una apretada agenda de compromisos esta semana, mientras que Harry tiene previsto realizar cinco días de actos en Londres y Birmingham, incluyendo la celebración de la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus de 2027.

El duque estaba a la espera de una revisión por parte de un comité de gestión de riesgos, que forma parte del proceso mediante el cual el RAVEC determina sus necesidades de seguridad, pero el viernes supo que esta aún no se había producido. La familia Sussex no tiene derecho a protección financiada con fondos públicos mientras se encuentra en el Reino Unido, excepto cuando está en residencias reales.

El príncipe Harry ya había criticado a su padre, a su madrastra, a la reina Camilla, a su hermano William, el príncipe de Gales, y a su cuñada Kate Middleton, la princesa de Gales, en su entrevista con Oprah Winfrey, en un documental de Netflix, en varias entrevistas y en su autobiografía En la sombra, desde que se retiró de la monarquía hace seis años.

Traducción de Sara Pignatiello