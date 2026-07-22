Se prevé que EEUU firme un acuerdo nuclear con Arabia Saudí

Está previsto que Estados Unidos firme un acuerdo con Arabia Saudí el miércoles que podría dotar al reino de capacidad para enriquecer uranio para su programa nuclear civil, mientras secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que cualquier acuerdo no conduciría a la proliferación nuclear.

El acuerdo —confirmado a The Associated Press por dos personas al tanto de la decisión que no estaban autorizadas a comentar sobre el tema y hablaron bajo condición de anonimato— podría permitir la construcción de una instalación de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudí tras un estudio conjunto entre ambos países.

Intentando frenar las críticas, Rubio, quien viajaba por Filipinas el miércoles, declaró: “Estados Unidos no va a alcanzar ningún acuerdo con ningún país del mundo que conlleve el riesgo de proliferación”.

Según una persona al tanto de la decisión, no se espera que el acuerdo incluya el Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que permitiría más monitoreo, inspecciones y verificación.

Se prevé que el acuerdo, que duraría 30 años e implicaría a empresas estadounidenses en el desarrollo del programa, sea presentado al Congreso para su revisión, donde podría enfrentar oposición.

Esto ocurre en el contexto de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel, en parte, para eliminar la capacidad de Teherán de desarrollar un arma nuclear. Irán asegura que su programa de enriquecimiento nuclear es pacífico.

La Casa Blanca y funcionarios saudíes en Riad no comentaron sobre la decisión, que fue informada primero por The Wall Street Journal.

Alexander Bollfrass, experto nuclear del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres, calificó el acuerdo como “un nuevo enfoque revolucionario” de la política de no proliferación nuclear.

“El aspecto revolucionario de este acuerdo es que Estados Unidos no está pidiendo a Arabia Saudí que cumpla con las salvaguardias más estrictas posibles, salvaguardias supervisadas internacionalmente que son estándar y están disponibles hoy, sino que, en cambio, está dispuesto a transferir, al menos en teoría, tecnología altamente sensible sin el mismo nivel de supervisión que cabría esperar”, señaló Bollfrass.

Tanto el presidente Donald Trump como el expresidente Joe Biden intentaron alcanzar un acuerdo nuclear con Riad para compartir tecnología estadounidense.

Expertos en no proliferación nuclear advierten que cualquier centrifugadora en funcionamiento dentro de Arabia Saudí podría abrir la puerta a un posible programa de armas para el reino, algo que su asertivo líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha sugerido que podría buscar si Teherán obtiene una bomba atómica.

El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, viajó a Arabia Saudí el año pasado poco antes de que Trump visitara el reino y habló con su homólogo saudí sobre la expansión de la industria de energía nuclear comercial del país. El Departamento de Energía de Estados Unidos tampoco ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

Arabia Saudí y Pakistán, que cuenta con armas nucleares, firmaron un pacto de defensa mutua después de que Israel lanzó un ataque contra Qatar dirigido a funcionarios de Hamás. El ministro de Defensa de Pakistán dijo que el programa nuclear de su país “se pondrá a disposición” de Arabia Saudí si fuera necesario, algo visto como una advertencia para Israel, considerado desde hace tiempo el único Estado de Oriente Medio con armas nucleares.

El enriquecimiento no es una vía automática hacia un arma nuclear: también se deben dominar otros pasos, incluida, por ejemplo, la utilización de explosivos sincronizados de alta potencia. Pero sí abre la puerta a la conversión en arma, lo que ha alimentado las preocupaciones de Occidente sobre el programa de Irán.

Los Emiratos Árabes Unidos, vecino de Arabia Saudí, firmaron un acuerdo con Estados Unidos para construir su planta nuclear de Barakah con ayuda surcoreana. Pero Emiratos lo hizo sin buscar enriquecimiento de uranio, algo que expertos en no proliferación han presentado como el “estándar de oro” para los países que quieren energía atómica.

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Price informó desde Manila; Danica Kirka en Londres, y Will Weissert y Matthew Daly en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.