Investigación por ataque a sinagoga reveló un 2do objetivo: academia de defensa de Reino Unido

Un hombre que planeó un atentado terrorista contra una academia militar británica con un amigo que más tarde llevó a cabo una mortífera ola de apuñalamientos en una sinagoga fue condenado el jueves a cadena perpetua.

Mohammad Bashir no estuvo implicado en el ataque de Manchester en octubre, en la festividad judía de Yom Kippur, pero la investigación de ese delito produjo pruebas de que él y el agresor planearon un acto violento similar en la Academia de Defensa de Reino Unido, al oeste de Londres, que entrena a tropas británicas. Su amigo creía que Reino Unido entrenaba a las Fuerzas de Defensa de Israel.

Bashir, de 31 años, se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Manchester de preparar un acto de terrorismo. Tendrá que cumplir un mínimo de 17 años entre rejas antes de que exista cualquier posibilidad de libertad.

“Mohammad Bashir es un yihadista decidido y un individuo peligroso que planeaba un ataque que podría haber causado devastación”, señaló la Fiscalía de la Corona en un comunicado. “Sus acciones demuestran un compromiso deliberado y sostenido con el extremismo violento”.

La policía descubrió el plan contra la academia militar mientras investigaba el ataque del 2 de octubre cometido por Jihad Al-Shamie, quien embistió con su auto a varias personas reunidas fuera de la sinagoga Heaton Park Congregation en Manchester en el día más sagrado del calendario judío y asesinó a puñaladas a un hombre.

Otro hombre murió después de que la policía le disparara de manera involuntaria mientras él y otros feligreses colocaban una barricada en una puerta para impedir que Al-Shamie entrara. Otros tres hombres fueron hospitalizados con heridas graves.

Al-Shamie, de 35 años, que había jurado lealtad al grupo Estado Islámico, fue abatido por la policía.

Dos meses antes del ataque a la sinagoga, Bashir llevó en auto a Al-Shamie durante varias horas desde Manchester hasta la academia de defensa en Shrivenham, en Oxfordshire, para reconocer el lugar. Hablaron de cómo entrarían en la base, qué armas usarían y cómo utilizarían un falso chaleco suicida.

“Estoy segura de que usted y él preveían que serían martirizados y que pretendían matar a otras personas”, le dijo a Bashir la jueza Bobbie Cheema-Grubb durante la sentencia. “Este era un plan viable para atacar la Academia de Defensa de una manera similar en general a aquella en la que Al-Shamie atacó la sinagoga; usando armas de mano y un chaleco suicida simulado para causar la mayor cantidad de derramamiento de sangre posible”.

El ataque nunca ocurrió, y los fiscales indicaron que no había pruebas de que Bashir desempeñara un papel en el posterior ataque a la sinagoga.

Bashir salió de Reino Unido dos días después del ataque a la sinagoga y fue detenido en el aeropuerto de Manchester en noviembre cuando regresó de una boda familiar en Pakistán.

La Policía del Gran Manchester reveló el jueves que los mensajes entre los dos hombres se descubrieron en dos teléfonos incautados a Al-Shamie durante detenciones anteriores, realizadas en 2025, por presuntamente violar una orden judicial de alejamiento en febrero y bajo sospecha de violación en septiembre.

La policía se disculpó por no haberse dado cuenta de las pruebas que tenía, y afirmó que corresponderá a la Oficina Independiente de Conducta Policial determinar si el descubrimiento de los mensajes con mayor antelación podría haber evitado el ataque mortal.

“Está claro que el hecho de no haber revisado los datos disponibles antes del ataque constituye una oportunidad perdida”, dijo Stephen Watson, jefe de la Policía del Gran Manchester. “Me decepciona la posibilidad de aumentar la angustia de todos los afectados por los terribles acontecimientos del pasado octubre. Por ello, lo lamento profundamente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.