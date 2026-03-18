Un petrolero ruso sancionado, a la deriva en el Mediterráneo, representa una grave amenaza ecológica, ya que un enorme agujero está vertiendo combustible y gas natural al mar.

Nueve países de la UE han escrito una carta conjunta a la Comisión Europea, mientras que un funcionario italiano calificó al Arctic Metagaz como una “bomba medioambiental” a punto de estallar.

El buque cisterna está flotando en aguas entre Malta e Italia .

Su estado planteaba un “doble desafío”: mantener la seguridad marítima y prevenir un “desastre ecológico”, en el contexto de las sanciones de la UE impuestas a Rusia.

“El estado precario del buque, sumado a la naturaleza de su carga especializada, genera un riesgo inminente y grave de un importante desastre ecológico en el corazón del espacio marítimo de la Unión Europea”, rezaba la carta.

open image in gallery El petrolero averiado está a la deriva en aguas situadas entre Malta e Italia ( Newsbook Malta )

Alfredo Mantovano, secretario del Consejo de Ministros de Italia, advirtió con urgencia que el buque cisterna podría "explotar en cualquier momento", en una declaración a la emisora italiana Radio 24.

La UE afirmó que el buque formaba parte de la "flota paralela" rusa, destinada a eludir las sanciones impuestas en relación con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Zarpó del puerto ruso de Murmansk en febrero, pero se incendió a principios de marzo.

Rusia condenó el incidente como un “acto de terrorismo internacional y piratería marítima”, alegando que el ataque se había producido cerca de aguas internacionales maltesas con drones lanzados desde Libia.

Kyiv no se atribuyó ninguna responsabilidad por el ataque.

open image in gallery El combustible y el gas natural se están vertiendo al mar a través de un enorme agujero en el petrolero ( Newsbook Malta )

En aquel momento, el Ministerio de Transportes de Rusia informó de que los 30 tripulantes rusos a bordo del buque incendiado se encontraban a salvo.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, declaró en un comunicado publicado en la página web del ministerio que Moscú estaba en contacto con el propietario del buque y con los "organismos competentes" extranjeros.

Según explicó, el buque no tenía tripulación y transportaba 700 toneladas métricas de diferentes tipos de combustible y "una cantidad considerable de gas natural".

“Las normas jurídicas internacionales aplicables a la situación actual implican que los países costeros son responsables resolver la situación con el buque a la deriva y prevenir un desastre ambiental”, escribió Zakharova, y concluyó: “La participación posterior del naviero y de Rusia como Estado de abanderamiento dependerá de las circunstancias específicas.”

A principios de este mes, desde el Ministerio de Transportes de Rusia se afirmó que el buque Arctic Metagaz , que transportaba gas natural licuado desde el puerto ártico de Murmansk, había sido atacado por drones navales ucranianos; asimismo, se dijo que las armas habían sido lanzadas desde la costa libia.

Traducción de Sara Pignatiello