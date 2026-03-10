Irán podría haber activado “células durmientes” para ataques en todo el mundo, advierten funcionarios de EE. UU.

Irán podría haber enviado un “detonante operativo” para activar a “activos durmientes” en distintas partes del mundo, en medio de la creciente escalada de la guerra con Estados Unidos e Israel, según un informe.

De acuerdo con ABC News, Estados Unidos interceptó comunicaciones cifradas que se cree se originaron en Irán y que fueron enviadas después de la muerte del líder supremo Ali Khamenei en un ataque conjunto de EE. UU. e Israel el 28 de febrero.

Según una alerta federal distribuida a varias agencias de seguridad, el mensaje podría tener como objetivo “activar” o dar instrucciones a activos durmientes previamente posicionados que operan fuera del país de origen.

La alerta señaló que la transmisión era “probablemente de origen iraní” y que las autoridades aún no han podido determinar el contenido exacto del mensaje. No obstante, advierte que la aparición repentina de una nueva estación con capacidad de retransmisión internacional justifica mantener un mayor nivel de alerta y vigilancia.

open image in gallery Irán podría haber activado “células durmientes” en todo el mundo tras ataques de EE. UU. e Israel, según informe ( Getty Images )

open image in gallery Funcionarios iraníes han nombrado a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre ( AP )

Las autoridades aclararon que, por ahora, no existe una amenaza operativa vinculada a un lugar específico.

Después de interceptar el mensaje cifrado, el Gobierno de Estados Unidos pidió a sus agencias de seguridad reforzar la vigilancia sobre frecuencias de radio sospechosas.

Los llamados “activos durmientes”, también conocidos como células durmientes, son espías o terroristas que permanecen ocultos en otros países. Durante años llevan una vida aparentemente normal, hasta que reciben la orden de ejecutar una misión.

En junio pasado, Estados Unidos ya había intensificado la vigilancia sobre posibles células durmientes iraníes, luego de que el presidente Donald Trump ordenara ataques contra tres importantes instalaciones nucleares de Irán.

Las nuevas advertencias sobre estos posibles activos surgieron después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

Decenas de altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo Ali Khamenei, murieron en los ataques iniciales. Dos días después, las autoridades iraníes anunciaron que su hijo, Mojtaba Khamenei, será el nuevo líder supremo.

open image in gallery Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo alcanzada por un ataque de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el 8 de marzo ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

open image in gallery Estadounidenses protestan mientras el conflicto entra en su segunda semana ( Getty Images )

El conflicto se ha extendido rápidamente por Medio Oriente. En respuesta, Irán lanzó ataques contra Israel y contra bases militares y aliados de Estados Unidos en la región, alcanzando al menos a diez países con ataques de represalia y drones, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin.Según el informe, fuerzas iraníes también atacaron bases estadounidenses o interceptaron activos en Irak, Jordania y Líbano.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han dejado al menos 1.230 muertos en el país, según Associated Press. Además, siete miembros del servicio militar estadounidense han muerto durante el conflicto.

El lunes, Donald Trump sostuvo que la campaña militar podría concluir antes de lo previsto. En declaraciones a CBS News, aseguró que la guerra está “prácticamente terminada”.

“No tienen marina, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, afirmó. Trump añadió que Estados Unidos se encuentra “muy por delante” del plazo de cuatro a cinco semanas que había mencionado anteriormente para poner fin al conflicto.

Traducción de Leticia Zampedri