El nuevo líder supremo de Irán firma con su nombre un misil dirigido a Israel

El nuevo líder supremo de Irán firmó un mensaje en un misil dirigido a Israel al lanzar sus primeros ataques pocas horas después de su nombramiento.

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado el domingo líder supremo de la República Islámica de Irán.

En una de sus primeras maniobras en el poder, publicó en el canal Telegram de la cadena estatal IRIB la imagen de un proyectil en el que se leía “A tu servicio, Sayyid Mojtaba”.

El nombramiento de Mojtaba se produce tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, asesinado en un ataque aéreo israelí hace más de una semana, el 28 de febrero.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el consejo político, la Asamblea de Expertos, prometieron lealtad al nuevo líder durante el fin de semana.

La medida supone un desafío directo al presidente estadounidense, Donald Trump, quien insistió en que le deberían haber consultado sobre el próximo líder del país asediado.

Trump afirmó que el nuevo líder iraní “no va a durar mucho” si no aprueba la elección y ya había declarado anteriormente que Motjaba era un candidato “inaceptable”.

open image in gallery Las imágenes del misil se publicaron en el canal de Telegram de la radiotelevisión estatal iraní ( IRIB )

Antes del anuncio, Israel también amenazó con atacar al elegido. Israel intensificó recientemente sus ataques contra Irán, dirigidos contra sus infraestructuras petrolíferas y energéticas, cubriendo la capital de un espeso humo negro.

También están apareciendo informes sobre la “lluvia ácida” negra que cayó sobre algunas zonas de Irán en las horas posteriores a los ataques aéreos estadounidenses-israelíes contra depósitos de petróleo durante el fin de semana. La Media Luna Roja iraní advirtió de que las precipitaciones contaminadas por el petróleo tras las huelgas podrían ser “altamente peligrosas y ácidas”, ya que se depositan en edificios y coches y provocan dolores de cabeza y dificultades respiratorias a los residentes.

Irán también amenazó con ataques de represalia contra instalaciones petrolíferas tras prometer no atacar a sus socios del Golfo.

Los ataques estadounidenses-israelíes causaron la muerte de al menos 1.332 civiles iraníes y miles de heridos, según el embajador iraní ante la ONU.

El ejército estadounidense declaró que un séptimo estadounidense murió a causa de las heridas sufridas durante el contraataque inicial de Irán hace una semana. Esto tuvo lugar un día después de que Trump presidió el regreso a Estados Unidos de los restos de las otras seis personas asesinadas.

open image in gallery Mojtaba Jameneí fue nombrado el domingo líder supremo de la República Islámica de Irán ( Office of the Supreme Leader of Iran )

Mientras tanto, los precios del petróleo y el gas subieron por encima de los 100 dólares el barril a medida que se recrudece la guerra.

En el complejo sistema teocrático iraní, el líder supremo es la máxima autoridad que gobierna la política exterior, controla el programa nuclear de la nación y orienta al presidente electo y al Parlamento.

Mojtaba fue muy criticado por los manifestantes iraníes durante los disturbios por la muerte de Mahsa Amini, que murió bajo custodia policial en 2022, tras ser detenida por infringir supuestamente los estrictos códigos de vestimenta de la República Islámica.

Se considera que tiene influencia sobre el aparato de seguridad iraní, que reprimió varias oleadas de protestas en los últimos años.

Traducción de Olivia Gorsin