Rusia está proporcionando información militar a Irán para ayudarlo a localizar y atacar fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, según un informe, en un hecho que podría aumentar las tensiones entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Desde el inicio de la guerra el sábado pasado, Moscú habría estado entregando a Irán información sobre la ubicación de activos militares de Estados Unidos, incluidos buques de guerra y aeronaves, dijeron tres funcionarios a The Washington Post.

El conflicto ya se ha expandido más allá de Medio Oriente, mientras Irán responde con ataques contra bases estadounidenses en la región. Además, se han reportado incidentes en Azerbaiyán y Sri Lanka.

El Gobierno de Rusia condenó el conflicto como “un acto de agresión armada no provocado” por parte de Estados Unidos e Israel, pese a que mantiene su propia invasión de Ucrania. Moscú también advirtió que la guerra podría fortalecer en Irán a sectores que promueven exactamente lo que Washington busca evitar: que el país desarrolle una bomba nuclear.

open image in gallery Estados Unidos intensificó sus bombardeos sobre Teherán ( AFP/Getty )

Sin embargo, no está claro cuánto ayudó Rusia a Irán a elegir los objetivos. Según funcionarios citados por el Post, la capacidad del ejército iraní para localizar fuerzas estadounidenses se deterioró en apenas una semana de combates.

Las fuerzas estadounidenses tampoco mostraron señales de reducir la ofensiva, después de que los ataques conjuntos con Israel dejaron al menos 1.200 muertos en Irán, según autoridades iraníes.

Donald Trump advirtió que no habrá ningún acuerdo con Irán excepto “una rendición incondicional”, en su mensaje más reciente en redes sociales, mientras Medio Oriente entraba en el séptimo día de un conflicto mortal.

“No habrá acuerdo con Irán excepto una RENDICIÓN INCONDICIONAL”, escribió el presidente en Truth Social el viernes.

open image in gallery Las revelaciones podrían generar fricciones entre Donald Trump y Vladimir Putin ( AP )

“Después de eso, y una vez que se elija a un líder o líderes GRANDES Y ACEPTABLES, nosotros, junto con muchos de nuestros aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción y hacerlo económicamente más fuerte que nunca”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que los ataques contra Irán y Teherán están a punto de intensificarse “drásticamente”, y añadió: “Cuando decimos que habrá más, hablamos de más escuadrones de cazas, más capacidades militares, más sistemas defensivos y ataques de bombarderos más frecuentes”.

Cualquier informe sobre una posible participación de Rusia en el conflicto podría tensar la relación de Trump con Vladimir Putin, con quien mantuvo vínculos mucho más cercanos que sus predecesores en la Casa Blanca y a quien respaldó repetidamente en relación con la guerra en Ucrania.

La vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el régimen iraní está siendo “aplastado”, pero no hizo ningún comentario sobre una posible participación de Rusia.

“Su respuesta con misiles balísticos cae cada día, su marina está siendo destruida, su capacidad de producción se está devastando y sus aliados apenas ofrecen resistencia”.

Traducción de Leticia Zampedri