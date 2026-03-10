La Bolsa de EEUU se estabiliza mientras Wall Street espera señales sobre la guerra con Irán
El mercado bursátil de Estados Unidos se mantiene relativamente estable por ahora, tras fuertes oscilaciones desde que comenzó la guerra con Irán y abruptos altibajos en los precios del petróleo.
El S&P 500 no registraba cambios en las primeras operaciones el martes, un día después de pasar de una marcada pérdida inicial a una sólida ganancia.
El promedio industrial Dow Jones bajó 34 puntos y el compuesto Nasdaq subió 0,2%.
La negociación también fue relativamente tranquila en el mercado petrolero, que ha sido el centro de la acción por las preocupaciones sobre la posibilidad de interrupciones a largo plazo debido a la guerra en Oriente Medio.
