Irán niega ataque a Turquía tras intercepción de la OTAN, mientras la crisis trasciende Medio Oriente

Irán ha negado haber atacado Turquía después de que un misil balístico entrara en el espacio aéreo del país de la OTAN, amenazando con extender aún más el conflicto más allá de Medio Oriente.

Las defensas aéreas de la OTAN destruyeron el miércoles un misil balístico iraní disparado hacia el país transcontinental, lo que supone la primera vez que la nación limítrofe con Asia se ve involucrada en el conflicto, y plantea la posibilidad de una mayor expansión de la guerra.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes negó el jueves haber disparado misiles contra Turquía, y afirmó que la República Islámica respeta la soberanía del país, según una declaración difundida por los medios de comunicación iraníes.

Cuando la guerra contra Irán entra en su sexto día, países de todo el Golfo han sido atacados como represalia de Teherán contra los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que comenzaron el sábado.

open image in gallery El humo se eleva desde Teherán tras un ataque ( AFP/Getty )

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo al ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, que los ataques contra el territorio de Turquía eran inaceptables.

A continuación, prometió el pleno apoyo de EE. UU. tras el derribo del misil que se dirigía al país, según informó el miércoles el Departamento de Estado.

La guerra se ha extendido mucho más allá de Medio Oriente, y EE. UU. anunció el miércoles que uno de sus submarinos había alcanzado un buque de guerra iraní en Sri Lanka.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que la Operación Furia Épica “no [había] hecho más que empezar” al confirmar que un submarino de la Marina había destruido la fragata iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka.

open image in gallery El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ha dicho que la operación “no ha hecho más que empezar” ( Brendan Smialowski/AFP via Getty Images )

Las autoridades de Sri Lanka han declarado que al menos 80 personas murieron en el ataque con torpedo contra la fragata, que llevaba 180 personas a bordo.

Dijo Hegseth: “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que se creía a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Fue una muerte tranquila”.

Por su parte, la portavoz del Gabinete de Sri Lanka declaró que el país estaba intentando “salvaguardar vidas” en otro barco iraní frente a sus costas, y añadió que el buque se encontraba en la zona económica más allá de las aguas territoriales de la nación insular del sur de Asia.

open image in gallery Marineros iraníes rescatados del buque de guerra IRIS 'Dena' por la armada de Sri Lanka ( AP )

“Estamos haciendo todo lo posible para salvaguardar vidas”, declaró la portavoz Nalinda Jayatissa.

Irán lanzó el jueves más misiles contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio, y la Guardia Revolucionaria iraní (GRI) afirmó que habían alcanzado un petrolero estadounidense en el norte del golfo, según los medios estatales.

EE. UU. no ha confirmado de inmediato el incidente, que recuerda a un ataque similar que Irán se atribuyó a principios de esta semana.

En un comunicado emitido el jueves, la GRI afirmó que el paso por el estrecho de Ormuz quedaría bajo el control de la República Islámica, un hecho que podría perturbar gravemente el suministro mundial de petróleo.

El Mando Central estadounidense afirmó haber destruido 17 buques de la flota naval iraní hasta el martes.

Traducción de Sara Pignatiello