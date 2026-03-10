¿Quién es Mojtaba Jamenei? El nuevo líder supremo de Irán e hijo del ayatolá Alí Jamenei

Tras varios informes, se confirmó que Mojtaba Jamenei reemplazará a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán.

El ayatolá Jamenei, de 86 años, quien había ejercido el liderazgo clerical de la República Islámica durante más de 37 años, murió el sábado en un ataque de Estados Unidos e Israel contra su complejo personal, un hecho que desató una ola de caos en el Golfo.

En el mismo ataque también murieron su esposa, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, y la esposa de Mojtaba Jamenei, Zahra Adel, según informaron autoridades iraníes.

El menor de los hijos de Jamenei, de 56 años, fue elegido como líder supremo por la Asamblea de Expertos de Irán, indicaron medios estatales.

open image in gallery Mojtaba Jamenei (centro), hijo del exlíder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei ( Middle East Images/AFP via Getty )

Este órgano, compuesto por 88 eruditos religiosos islámicos que han pasado por un estricto proceso de evaluación del Consejo de Guardianes para comprobar su lealtad a los líderes supremos, tiene entre sus funciones nombrar y supervisar al líder supremo.

De acuerdo con Iran International, un medio de noticias independiente, la decisión de elegir a Mojtaba Jamenei se tomó tras presiones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Sin embargo, tanto el padre como el hijo han expresado enérgicamente su oposición al gobierno hereditario, en línea con los principios teológicos del chiismo.

open image in gallery El ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, murió en ataques de Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero ( Getty Images )

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei es el segundo hijo mayor del fallecido ayatolá y, hasta hace poco, se había mantenido fuera del foco público.

Al igual que su padre, cuenta con formación tanto en teología islámica como en el ámbito militar y actualmente imparte teología avanzada en un seminario religioso en Qom.

Se lo considera un clérigo conservador de línea dura con vínculos con el IRGC.

Jamenei ha estudiado el islam desde que terminó la preparatoria y recibió clases de algunos de los eruditos más influyentes de Irán en Qom, donde se formó para ser clérigo. Además, durante la guerra entre Irán e Irak sirvió en el ejército iraní entre 1987 y 1988.

De los seis hijos del exayatolá, es ampliamente considerado el más influyente, aunque nunca ha ocupado un cargo público formal.

open image in gallery Las manifestaciones en apoyo al fallecido ayatolá se han extendido por todo Irán ( REUTERS )

En 2005 fue acusado de interferir en las elecciones presidenciales tras la victoria del candidato conservador Mahmoud Ahmadinejad.

En ese contexto, sectores reformistas dentro del gobierno, incluido Mehdi Karroubi —uno de sus rivales—, señalaron al “hijo del maestro” como responsable de la intervención. Ante esas acusaciones, su padre afirmó que su hijo “es un maestro por sí mismo, no el hijo de un maestro”.

Más tarde, el diario The Guardian informó que en 2009 Mojtaba Jamenei asumió el control del Basij, un grupo paramilitar iraní, con el objetivo de sofocar las protestas antigubernamentales posteriores a las elecciones de ese año.

Por otra parte, una investigación de Bloomberg señaló que poseería más de 11 propiedades de lujo en el Reino Unido a través de empresas fantasma. Según ese informe, los inmuebles estarían valorados en más de 138 millones de dólares, incluido uno ubicado en el norte de Londres, un barrio conocido como “Billionaire’s Row”.

La Asamblea de las Fuerzas de la Línea del Imán ha negado las acusaciones de que Jamenei posea grandes activos financieros. No obstante, fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos en 2019.

Su nombramiento probablemente generará controversia en Irán, dado que la República Islámica se ha presentado históricamente como una alternativa a la monarquía de la dinastía del sha Mohammad Reza Pahlavi.

Traducción de Leticia Zampedri