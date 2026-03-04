Israel ordena evacuaciones inmediatas en sur de Líbano mientras se intensifican ataques en Beirut

El ejército de Israel ordenó a los residentes de decenas de aldeas fronterizas del sur de Líbano evacuar “de inmediato” el miércoles, mientras se intensificaban los ataques aéreos sobre suburbios de Beirut y Hezbollah afirmaba haber realizado más ataques.

Líbano fue arrastrado a la guerra en Oriente Medio a primera hora del lunes, que estalló tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, cuando el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó cohetes y drones contra el norte de Israel, lo que desencadenó ataques aéreos israelíes de represalia en distintas partes del país que mataron a más de 50 personas e hirieron a unas 300.

El conflicto también desplazó a decenas de miles de personas del sur de Líbano, del valle oriental del Beká y de los suburbios del sur de Beirut.

Órdenes a los habitantes de sur de Líbano de trasladarse al norte

El ejército de Israel emitió un comunicado el miércoles en el que indicó a los habitantes de decenas de aldeas del sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, que evacúen y se trasladen “de inmediato” al norte del río Litani.

El portavoz en árabe del ejército israelí advirtió en X que, si la gente decide desplazarse al sur del río, estará poniendo en peligro su vida.

La zona al sur del río Litani, de alrededor del 8% del tamaño de Líbano, se extiende en su mayor parte a lo largo de la frontera con Israel. El gobierno libanés afirma que en los últimos meses ha despejado el área de la presencia militar de Hezbollah.

La orden se produjo después de ataques aéreos durante la noche contra el suburbio predominantemente cristiano de Hazmieh, en el sureste, que alcanzaron un hotel. Otros impactaron en las localidades de Aramoun y Saadiyat, justo al sur del aeropuerto internacional de Beirut, y mataron a seis personas e hirieron a ocho. Otro ataque alcanzó la ciudad oriental de Baalbek, matando a seis personas e hiriendo a 15, según medios estatales.

Los cuatro ataques aéreos se produjeron sin advertencia previa, lo que por lo general implica asesinatos selectivos. Funcionarios de seguridad, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas, señalaron que el individuo atacado en Hazmieh fue un funcionario local del suburbio sureño de Beirut, Ghobeiri, que resultó herido.

“Vivimos en un país donde un misil puede caerte en la cabeza en cualquier momento”, manifestó Maggie Shibli, esposa del propietario del Hotel Comfort, en un vecindario de Hazmieh que fue alcanzado a primera hora del miércoles.

Abbas Najdeh, quien fue desplazado de la ciudad portuaria sureña de Tiro y se alojaba en el hotel, relató: “Estábamos durmiendo y de repente yo, mis hijos y mi esposa fuimos lanzados por la explosión".

También el miércoles, el ejército de Israel emitió varias advertencias a la población para que evacuara edificios en los suburbios del sur de Beirut, que fueron atacados poco después.

Hezbollah informó el miércoles que llevó a cabo varios ataques contra Israel, incluidos dos en los que el grupo afirmó haber utilizado misiles guiados de precisión.

Temen que bombardeos puedan derivar en una invasión terrestre

La advertencia para que la gente abandone el área al sur del río Litani llegó un día después de que Israel enviara tropas al sur de Líbano por primera vez desde que un alto el fuego puso fin a una guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah en noviembre de 2024.

No estaba claro si Israel se está preparando para una invasión terrestre. La agencia estatal de noticias libanesa informó de bombardeos de artillería israelí sobre varias aldeas libanesas a lo largo de la frontera, incluidas Aid al-Shaab y Beit Lif.

En el este de Líbano, el principal paso fronterizo con Siria fue cerrado brevemente el miércoles después de que funcionarios libaneses recibieran una advertencia sobre un inminente ataque israelí que resultó ser una falsa alarma. Ha habido falsas alarmas en otros puntos de Beirut y en otras partes de Líbano, lo que ha provocado temor entre los residentes.

El conflicto en curso no es el primero entre Hezbollah e Israel. Hezbollah comenzó a disparar contra Israel un día después del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. Tras meses de enfrentamientos de baja intensidad, estalló una guerra a gran escala en septiembre de 2024 e Israel lanzó posteriormente una invasión terrestre de Líbano.

Las fuerzas israelíes se retiraron de la mayor parte del sur de Líbano después de un alto al fuego negociado por Estados Unidos a finales de 2024, pero continuaron ocupando cinco puntos en el lado libanés de la frontera. Israel también mantuvo ataques casi diarios, principalmente en el sur de Líbano, afirmando que Hezbollah ha estado intentando reconstruir sus posiciones allí.

La corresponsal Abby Sewell en Beirut contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.