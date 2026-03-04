Soldados de EEUU muertos en la guerra de Irán, recordados como padres y reservistas dedicados

La sargento de primera clase Nicole Amor estaba a solo unos días de regresar para estar en casa con su esposo y sus dos hijos cuando un ataque de dron contra un centro de mando en Kuwait la mató a ella y a otros cinco militares de Estados Unidos.

“Ya casi estaba en casa”, manifestó su esposo, Joey Amor, desde su vivienda en White Bear Lake, Minnesota, el martes. “Uno no va a Kuwait pensando que va a pasar algo, y que ella sea de las primeras… duele”.

Amor fue una de los cuatro soldados estadounidenses muertos en la guerra con Irán el domingo e identificados el martes por el Pentágono; otros dos aún no han sido identificados públicamente. Los integrantes de la Reserva del Ejército trabajaban en logística y mantenían a las tropas abastecidas de alimentos y equipo.

Murieron apenas un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán. Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y varios estados árabes del Golfo Pérsico que albergan fuerzas armadas de Estados Unidos.

Entre los fallecidos también estaban el capitán Cody Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42, de Bellevue, Nebraska; y el sargento Declan Coady, de 20, de West Des Moines, Iowa, quien fue ascendido póstumamente desde especialista. No se difundieron otros nombres.

“Todos estos hombres y mujeres se ofrecieron valientemente como voluntarios para defender a nuestro país, y su sacrificio nunca será olvidado”, declaró el secretario del Ejército, Daniel Driscoll.

Todos estaban asignados al 103.º Comando de Sostenimiento, que proporciona alimentos, combustible, agua y municiones, además de transportar equipo y suministros.

“Lamentablemente, probablemente habrá más, antes de que termine. Así son las cosas”, indicó el presidente Donald Trump sobre las muertes.

Uno de los más jóvenes de su promoción

Coady le había dicho a su padre la semana pasada que lo habían recomendado para un ascenso de especialista a sargento, rango que recibió de manera póstuma.

Era una de las personas más jóvenes de su promoción, pero parecía impresionar a sus instructores, contó su padre, Andrew Coady, el martes.

“Era muy bueno en lo que hacía”, afirmó.

Coady se formó como especialista en tecnología de la información con la Reserva del Ejército y estudiaba ciberseguridad en la Universidad Drake, en Des Moines. Tomaba clases en línea mientras estaba en Kuwait y quería convertirse en oficial.

“Aún no lo creo”, expresó su hermana, Keira Coady. “Solo recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que iba a hacer cuando regresara”.

Una madre de dos hijos que amaba la jardinería

Amor, de 39 años, era una entusiasta de la jardinería que disfrutaba preparar salsa con los pimientos y tomates de su huerto junto con su hijo, que cursa el último año de secundaria. También le gustaba patinar en línea y andar en bicicleta con su hija, que está en cuarto grado.

Una semana antes del ataque con dron, Amor fue trasladada fuera de la base a un edificio tipo contenedor de carga que no tenía defensas, contó Joey Amor.

“Los estaban dispersando porque temían que la base fuera a ser atacada y consideraban que era más seguro estar en grupos pequeños en lugares separados”, explicó.

Habló con ella por última vez unas dos horas antes de que la mataran. Dijo que ella estaba trabajando turnos largos y que habían estado intercambiando mensajes sobre cómo se había tropezado y caído la noche anterior.

“Simplemente ya no respondió por la mañana”, relató.

Una vocación de servir a su país

Khork era muy patriota y desde joven se sintió atraído por servir a Estados Unidos, señaló su familia en un comunicado el martes.

Se alistó en la Reserva del Ejército y se incorporó al programa ROTC del Florida Southern College.

“Ese compromiso ayudó a moldear el rumbo de su vida y reflejaba el profundo sentido del deber que siempre estuvo en el centro de quien era”, indicaron en un comunicado su madre, Donna Burhans; su padre, James Khork; y su madrastra, Stacey Khork.

Khork también amaba la historia y tenía un título en ciencias políticas.

Su familia lo describió como “el alma de la fiesta, conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profundo cuidado por quienes servían a su lado y por todos los que tuvieron la dicha de conocerlo”.

Uno de los amigos de Khork, Abbas Jaffer, publicó en Facebook el lunes que había perdido a la mejor persona que había conocido.

“Mi mejor amigo, mi padrino y mi hermano dio su vida defendiendo a nuestro país en el extranjero”, escribió Jaffer. Khork y Jaffer habían sido amigos durante más de 16 años.

Un padre y esposo cariñoso

Tietjens vivía con su familia en el parque de casas móviles Washington Terrace, en el suburbio de Omaha de Bellevue, Nebraska. Estaba casado y tenía un hijo, según una página de Facebook.

Tietjens obtuvo cinturón negro en combates filipinos y taekwondo, y era “un instructor que entregó su tiempo, disciplina y liderazgo a los demás”, señaló la Philippine Martial Arts Alliance en una publicación de Facebook.

En el tatami y como soldado, “mantuvo los mismos valores: honor, disciplina, servicio y compromiso con los demás”, indicó la organización.

El gobernador de Nebraska, Pillen, rindió homenaje a la familia el martes.

“Noah dio un paso al frente para servir y defender al pueblo estadounidense de enemigos extranjeros en todo el mundo, un sacrificio que nunca debemos olvidar”, escribió.

“Tenemos a la familia Tietjens muy presente en nuestros corazones durante este momento increíblemente difícil y los mantendremos en nuestras oraciones”, agregó.

Boone contribuyó desde Boise, Idaho y Toropin desde Washington. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Sarah Raza en Sioux Falls, Dakota del Sur; Ed White en Detroit; Josh Funk en Omaha, Nebraska; David Fischer en Miami y Hallie Golden en Seattle.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.