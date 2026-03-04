Guerra de Irán pone a prueba la “relación especial” entre Washington y Reino Unido

Políticos de oposición acusaron el miércoles al primer ministro británico Keir Starmer de debilitar la “relación especial” de Reino Unido con Estados Unidos al discrepar con el presidente Donald Trump sobre Irán y provocar su irritación.

Trump calificó el martes a Reino Unido de “poco cooperativo” y arremetió contra Starmer diciendo que “no es Winston Churchill”, después de que el primer ministro rechazara inicialmente una solicitud de Estados Unidos para usar bases británicas en ataques contra Irán. Más tarde, el primer ministro afirmó que aviones estadounidenses podrían utilizar bases en Inglaterra y en la isla de Diego García, en el océano Índico, para atacar sistemas de misiles iraníes que apuntan a aliados británicos en Oriente Medio.

Trump sigue molesto, y Starmer se prepara para ver si el enojo del presidente afecta los lazos transatlánticos y el comercio.

No todo es navegar con calma

Churchill marcó el tono del vínculo transatlántico posterior a la Segunda Guerra Mundial al declarar, en un discurso en 1946 en el Westminster College de Missouri, que existía “una relación especial entre la Mancomunidad y el Imperio británicos y Estados Unidos”.

Esa relación se ha sostenido durante décadas gracias a un idioma común, intereses compartidos, cooperación militar y afinidad cultural. En ocasiones, también se ha reforzado por estrechos vínculos personales, como la amistad entre la primera ministra Margaret Thatcher y el presidente Ronald Reagan en la década de 1980, o entre Tony Blair y Bill Clinton en la de 1990.

También ha habido periodos de tensión. En 1956, Israel, Reino Unido y Francia intentaron tomar el control del Canal de Suez tras ser nacionalizado por Egipto. Sus fuerzas finalmente se retiraron cuando el gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower se negó a respaldar la operación y amenazó con sanciones. Fue un contundente recordatorio del declive del poder británico y del ascenso estadounidense en el escenario mundial.

Una década después, las relaciones alcanzaron un nuevo mínimo cuando el primer ministro Harold Wilson resistió la presión del presidente Lyndon B. Johnson para sumarse a la guerra de Vietnam.

Blair buscaba evitar una ruptura similar cuando envió tropas británicas para unirse a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, basada en lo que resultó ser inteligencia errónea sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. En el conflicto murieron 179 soldados británicos, unos 4.500 efectivos estadounidenses y muchos miles de iraquíes. La decisión de Blair sigue siendo una de las más controvertidas tomadas por un líder británico en décadas.

Starmer mantiene la “cabeza fría”

Starmer, el líder centroizquierdista, ha forjado relaciones sorprendentemente cordiales con Trump desde el regreso del mandatario al cargo en 2025, pero la fricción entre ambos dirigentes ha ido en aumento durante meses. La amenaza de Trump de apoderarse de Groenlandia fue criticada por el líder británico y otros gobernantes europeos a principios de este año.

Recientemente, Trump condenó el acuerdo de Reino Unido para entregar a Mauricio las islas Chagos, donde se encuentra la base de Diego García, pese a que su gobierno había respaldado previamente el convenio.

Starmer ha dado a entender con firmeza que considera ilegal la guerra contra Irán y afirmó que su gobierno no cree en un “cambio de régimen desde los cielos”.

El ministro del gabinete James Murray señaló que Starmer actuaba con “cabeza fría” y sostuvo que la relación de Reino Unido con Estados Unidos sigue siendo “histórica, duradera y profunda”.

Pero adversarios políticos y críticos en los medios afirman que Starmer está marginando a Reino Unido en un momento crítico, aun después de que un dron de fabricación iraní impactara una base de la fuerza aérea británica en Chipre, sin causar heridos. El Daily Mail, de tendencia derechista, proclamó: “Starmer le quita el ‘Gran’ a Bretaña”.

La líder conservadora Kemi Badenoch afirmó en la Cámara de los Comunes que el primer ministro debería haber declarado su apoyo a la ofensiva estadounidense-israelí, y el legislador conservador Gareth Bacon lo acusó de dar una “respuesta vacilante y ambigua” ante los acontecimientos.

Starmer respondió que “aviones estadounidenses operan desde bases británicas. Esa es la relación especial en acción.

“Cazas británicos derriban drones y misiles para proteger vidas estadounidenses en Oriente Medio en nuestras bases conjuntas. Esa es la relación especial en acción. Compartir inteligencia todos los días para mantener a nuestra gente a salvo. Esa es la relación especial en acción.

“Aferrarse a las recientes palabras del presidente Trump no es la relación especial en acción”.

Reino Unido espera que el enojo de Trump sea temporal

Los estados de ánimo del presidente de Estados Unidos pueden ser pasajeros, y funcionarios británicos esperan que este último temporal se disipe rápidamente.

La amenaza de Trump esta semana de cortar el comercio con España después de que el presidente del gobierno Pedro Sánchez calificara los ataques contra Irán como injustificables y peligrosos muestra lo altos que pueden ser los riesgos.

El acuerdo de Reino Unido con Mauricio sobre las islas Chagos, que el gobierno británico califica como crucial para asegurar el futuro de la base de Diego García, está en suspenso hasta que se obtenga el respaldo de Estados Unidos. Un acuerdo comercial firmado con bombo y platillo por Trump y Starmer en mayo aún no se ha concretado, y ha quedado en entredicho por los recientes anuncios de aranceles de Trump.

Peter Ricketts, exasesor de seguridad nacional de Reino Unido, afirmó que Trump parece querer “lealtad completamente ciega” de sus aliados y que lanzó una andanada “injusta” contra Starmer. Pero indicó que las autoridades británicas no deberían reaccionar excesivamente.

“Creo que el primer ministro debe mantener la calma y seguir adelante”, le dijo a la BBC.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.