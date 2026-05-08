Un brote del inusual hantavirus se desarrolló durante semanas en un crucero mientras este navegaba por el océano Atlántico.

Al menos tres pasajeros han fallecido y varios más se encuentran enfermos y fueron evacuados del barco. Las autoridades sanitarias están intentando localizar a los pasajeros que abandonaron el barco con anterioridad y a las personas que pudieron haber tenido contacto con ellos.

Más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación permanecen a bordo del MV Hondius, con bandera holandesa, mientras se dirige a las islas Canarias, en España.

El hantavirus es una infección transmitida por roedores que, en raras ocasiones, puede transmitirse de persona a persona, aunque la OMS (Organización Mundial de la Salud) afirma que el riesgo para el público en general es bajo porque el virus no se transmite fácilmente entre personas.

Aquí puedes leer una cronología del brote:

1 de abril

El barco zarpa de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Entre las escalas programadas se incluyen la Antártida y varias islas del océano Atlántico Sur.

6 de abril

Un hombre holandés de 70 años enferma a bordo del barco con fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. Antes de embarcar, el hombre y su esposa, también holandesa, habían visitado Ushuaia y viajado por otros lugares de Argentina y Chile, según la OMS.

11 de abril

El ciudadano holandés sufre dificultades respiratorias y fallece a bordo. Según la compañía de cruceros, en ese momento no se pudo determinar la causa de la muerte.

15 de abril

Seis personas se unen al crucero cuando el barco hace escala en el remoto archipiélago de Tristan da Cunha, territorio británico en el Atlántico Sur. El cuerpo del holandés permanece a bordo.

24 de abril

El cadáver del hombre es descargado del buque en la isla de Santa Elena, que forma parte del mismo territorio británico. Su esposa desembarca, al igual que más de dos docenas de pasajeros.

25 de abril

La mujer holandesa, que presenta síntomas de enfermedad, toma un vuelo comercial de Santa Elena a Sudáfrica. El avión transporta 88 pasajeros y tripulantes, según la aerolínea. No está claro cuántas otras personas que desembarcaron del MV Hondius toman ese vuelo.

26 de abril

La mujer holandesa fallece en Sudáfrica tras desplomarse en un aeropuerto cuando intentaba abordar otro avión para regresar a casa.

27 de abril

De vuelta en el barco, que ya ha zarpado de Santa Elena, un tercer pasajero, de nacionalidad británica, se encuentra indispuesto. El hombre es evacuado a la Isla Ascensión. Posteriormente es trasladado a Sudáfrica, donde ingresa en cuidados intensivos. Presenta fiebre alta, dificultad para respirar y síntomas de neumonía, que puede ser causada por el hantavirus.

28 de abril

Otra pasajera, una mujer alemana, enferma a bordo mientras el barco navega hacia Cabo Verde, frente a la costa occidental de África.

2 de mayo

La mujer alemana fallece a bordo casi un mes después de que el primer pasajero enfermara. Es la tercera víctima mortal.

Ese mismo día, las autoridades sanitarias sudafricanas reciben un resultado positivo de hantavirus tras las pruebas realizadas al ciudadano británico ingresado en cuidados intensivos. Es la primera vez que se identifica el virus en este brote.

3 de mayo

La OMS afirma que está respondiendo a un presunto brote de hantavirus en el crucero, que ya ha llegado a aguas de Cabo Verde.

4 de mayo

Las autoridades sanitarias sudafricanas recibieron un resultado positivo póstumo de hantavirus para la mujer holandesa que falleció tras desplomarse en un aeropuerto. Habían decidido analizar su cuerpo después de que el hombre británico diera positivo en la prueba.

La OMS ahora lo considera un brote.

5 de mayo

El crucero se encuentra en un punto muerto con las autoridades de Cabo Verde respecto a si puede evacuar a más personas enfermas y permitir el desembarco de otros pasajeros y miembros de la tripulación. Cabo Verde envía personal sanitario al barco para prestar asistencia, pero afirma que nadie puede desembarcar. Dos miembros de la tripulación a bordo están gravemente enfermos, incluido el médico del barco, y otra persona está bajo observación.

6 de mayo

Esas tres personas, dos de las cuales dan positivo por hantavirus, son evacuadas del barco y trasladadas en avión a hospitales especializados en Europa. Posteriormente, el barco zarpa rumbo a Canarias, en España, después de que el país confirmara su acogida.

Las autoridades suizas anuncian otro caso positivo de hantavirus en un hombre que abandonó el crucero anteriormente en Santa Elena, lo que eleva a cinco el número de casos confirmados.

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza afirman que se trata del virus de los Andes, el único hantavirus que se cree que se transmite de persona a persona. Se encuentra en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile.

7 de mayo

Las autoridades sanitarias de Suiza, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Singapur, Sudáfrica y otros países están aislando a las personas que abandonaron el crucero y regresaron a sus hogares. Asimismo, están rastreando a las personas que podrían haber estado en contacto con los pasajeros del crucero.

Traducción de Sara Pignatiello