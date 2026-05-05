Los pasajeros no podrán abandonar el crucero afectado por hantavirus durante tres días más

Los pasajeros no podrán desembarcar del MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus, hasta que la embarcación llegue a las Islas Canarias, ubicadas a unos 1448 kilómetros al noreste de Cabo Verde, su posición actual. Se estima que el trayecto tomará tres días.

Tres personas que viajaban en el barco, en ruta desde Argentina hacia Cabo Verde, murieron, mientras que un ciudadano británico permanece hospitalizado en Sudáfrica.

Las autoridades sanitarias de Cabo Verde se negaron a autorizar el desembarco de los pasajeros y tripulantes asintomáticos.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó los avances más recientes sobre el brote durante una entrevista en el programa BBC Breakfast.

En ese espacio, señaló que dos miembros de la tripulación, uno británico y otro neerlandés, que presentan síntomas respiratorios agudos, serán trasladados a Europa lo antes posible.

“Nuestra prioridad en este momento es apoyar a los dos pacientes que están a bordo, asegurar su traslado aéreo y garantizar que reciban la atención adecuada en los Países Bajos”, indicó.

Por su parte, la compañía Oceanwide Expeditions informó que enviará dos ambulancias aéreas para repatriar a los tripulantes afectados, así como a la pareja del ciudadano alemán que murió a bordo el 2 de mayo.

Van Kerkhove añadió: “Trabajamos con las autoridades de Cabo Verde, los Países Bajos y otros países para que este proceso se realice lo más rápido posible y sin contratiempos”.

open image in gallery Las autoridades de Cabo Verde se niegan a permitir el desembarco de pasajeros y tripulación sin síntomas ( AP )

“Nuestra hipótesis es que existen dos posibles formas de transmisión: por un lado, una infección previa asociada a la exposición a roedores —o a su orina, heces o saliva— antes del embarque; y, por otro, una posible transmisión limitada entre personas que estuvieron en contacto cercano”.

Van Kerkhove precisó: “Aparte de las dos personas enfermas que estamos trasladando por vía aérea, no hay otros casos con síntomas a bordo”.

Asimismo, explicó: “Trabajamos con los operadores del barco y con los países de origen de los pasajeros para definir el próximo destino, que serán las Islas Canarias. Además, buscamos asegurar una evaluación adecuada, compartir información con las autoridades, garantizar el suministro de alimentos y agua, y realizar seguimiento médico durante varias semanas”.

“Queremos garantizar su seguridad y que, incluso si alguno está infectado, aunque no hay más personas con síntomas, reciba atención médica”, añadió.

También agradeció a Sudáfrica por su labor: “Quiero destacar el trabajo de laboratorio realizado en las últimas semanas. Nuestra hipótesis apunta al virus de los Andes. Existen distintos tipos de hantavirus”.

Por último, explicó: “Sabemos que uno de estos virus puede transmitirse entre personas, pero en brotes anteriores esa transmisión ha sido limitada, principalmente entre contactos cercanos o prolongados”.

open image in gallery Una imagen satelital muestra al crucero MV Hondius frente a la costa de Praia, en Cabo Verde, el lunes ( Reuters )

“Partimos de la hipótesis de que existe una combinación de distintos tipos de transmisión.

Este es un barco que visitó varias islas, donde los pasajeros observaron vida silvestre y aves. En algunas de esas zonas también hay roedores.

Por eso, es posible que haya habido exposición en distintos lugares. Sin embargo, como algunos casos corresponden a personas que compartieron cabinas o tuvieron contacto cercano, consideramos que hay una combinación de ambos factores”, explicó.

El hantavirus tiene un período de incubación de hasta ocho semanas. En ese contexto, Van Kerkhove señaló: “Trabajamos con las autoridades españolas para establecer un plan que permita aplicar un protocolo de evaluación a bordo cuando el barco llegue a las Islas Canarias, con el objetivo de realizar una valoración de riesgo adecuada”.

“No se trata de desembarcar a todos sin seguimiento ni apoyo”, añadió.

Última hora: Un miembro de la tripulación británica requiere atención médica urgente tras el presunto brote de hantavirus que dejó tres muertos en el crucero.

Traducción de Leticia Zampedri