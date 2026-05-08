Policía libera a 2 personas tras alarma de rehenes en banco alemán, pero no halla a perpetradores

La policía en Alemania entró el viernes en un banco de una pequeña localidad alemana y rescató a dos personas de una habitación cerrada con llave, horas después que se reportara una supuesta situación de toma de rehenes.

La policía regional indicó que fue alertada sobre la situación en la sucursal de Volksbank en Sinzig, una localidad de unos 17.000 habitantes en el valle del Rin, cerca de Koblenz, alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local. Señaló que creía que había “varios perpetradores y rehenes” en el banco y que el conductor de un vehículo blindado era un rehén.

Poco antes de las 3:00 de la tarde, la policía informó que fuerzas especiales ingresaron al banco y liberaron ilesas a dos personas de una habitación cerrada con llave. La policía subrayó que no encontró a ningún secuestrador.

Agregó que el autor o los autores aparentemente se habían marchado inmediatamente después de encerrar a las dos personas en la bóveda, pero no estaba claro cómo ocurrió. La policía no precisó si los autores huyeron con dinero en efectivo o con objetos de valor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.