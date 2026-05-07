David Hernández se sintió invadido por el miedo y la ansiedad al escuchar la noticia de que el buque MV Hondius, afectado por el virus, atracaría en Tenerife, Islas Canarias, España, donde trabaja como enfermero de cuidados intensivos en uno de los dos hospitales de la isla.

“Pensé: ‘¿Por qué nosotros?’ Todos estarán asustados por la incertidumbre de la situación. Esto me trae recuerdos de la pandemia de covid-19. Lo pasamos fatal en el hospital entonces”, declaró el joven de 29 años a The Independent.

Tres pasajeros han fallecido y al menos cuatro personas se encuentran enfermas a bordo del barco, en lo que las autoridades sanitarias describen como un brote de hantavirus, que generalmente se transmite por la inhalación de excrementos de roedores contaminados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que podría haberse producido una inusual transmisión de persona a persona a bordo del buque.

Aunque Cabo Verde debía ser el último puerto de escala del barco, la nación de África Occidental se negó a permitir el desembarco de los pasajeros tras el brote del virus. Posteriormente, el Gobierno español anunció que el barco podría atracar en Tenerife en tres días, lo que provocó una fuerte reacción en contra.

open image in gallery El afectado buque MV ‘Hondius’ se dirige a Tenerife este fin de semana ( AFP/Getty )

El miércoles, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intentó impedir que el barco atracara, alegando que las autoridades no podían garantizar la seguridad pública. Madrid afirmó haber accedido a permitir el atraque del buque siguiendo las instrucciones y recomendaciones de la OMS.

Hernández reconoció que la noticia le había traído a la memoria lo ocurrido en 2020, cuando la isla se convirtió en un foco de contagio del covid-19. Tenerife experimentó un aumento de casos a lo largo del año, alcanzando su punto máximo en diciembre. Las restricciones impuestas por el confinamiento tuvieron un impacto devastador en el turismo, principal fuente de ingresos de la isla.

“La población de la isla ha aumentado en aproximadamente un millón de personas desde la pandemia y seguimos teniendo las mismas 24 camas en la unidad de cuidados intensivos. No creo que podamos hacer frente a la situación”, expresó.

“Soy humano y entiendo que todos podríamos haber estado en ese crucero, pero debe haber ciertos protocolos. Llevamos años con hacinamiento. Esto se está volviendo insostenible”, agregó.

open image in gallery El personal sanitario ayuda a los pacientes a subir a una embarcación desde el crucero MV ‘Hondius’ ( AFP/Getty )

Brian Harrison, un empresario británico que lleva más de 40 años viviendo en Tenerife, afirmó que existe una sensación de incertidumbre entre los isleños.

“Se trata de un virus, así que podría haber cuarentena. ¿Se permitirá a la gente moverse libremente?”, preguntó, y añadió: “El virus se originó en roedores. Obviamente, se pueden controlar los puntos de circulación para los humanos, pero no se puede controlar a los roedores. Por lo tanto, es una situación muy ambigua”.

Canarias depende del turismo, y 6,5 millones de británicos viajaron al archipiélago español el año pasado. Tenerife es el destino más popular para los turistas británicos, pero existe el temor de que la llegada del barco pueda afectar gravemente al sector turístico.

Roberto Gómez, un empresario que trabaja en el sector de la salud, dijo: “Mi hermano trabaja en el turismo, al igual que mi cuñado. Esta imagen de un crucero con pasajeros que han sufrido y, en algunos casos, han muerto a causa de este virus, podría ser perjudicial [para la industria]”.

“Por otro lado, siempre nos gusta ser acogedores y mostrar solidaridad humanitaria hacia los demás. Así que debemos tener eso en cuenta”, acotó.

open image in gallery El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intentó impedir que el barco atracara ( Reuters )

La disputa entre Canarias y Madrid también ha reavivado el debate sobre el equilibrio y la concentración de poder en el país. Clavijo ha exigido una reunión urgente con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para tratar el asunto, pero Madrid no ha dado muestras de ceder.

Francesca Borges, una maestra jubilada, dijo que los residentes de Tenerife sentían que, una vez más, el Gobierno central estaba utilizando las islas para lidiar con un problema indeseado.

“Nos preguntamos: ‘¿Por qué a nosotros otra vez?’. Durante la pandemia, muchos cruceros quedaron varados aquí. A un barco se le permitió venir y atracar aquí”, dijo.

“A finales del siglo XIX hubo una epidemia de cólera que comenzó con un barco italiano al que se le permitió atracar aquí. La gente tuvo que permanecer confinada”, explicó.

Borges (65), añadió: “Existe un historial de que las islas Canarias tengan que asumir la responsabilidad de un problema europeo. Da la impresión de que el Gobierno español siempre ha tenido esta actitud de tratar a Canarias como una colonia cuando se encuentran en una situación como esta”.

Traducción de Sara Pignatiello