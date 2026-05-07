Rusia dice que Ucrania lanzó un gran ataque con drones tras rechazo de Moscú a un alto el fuego

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, informó el jueves el Ministerio de Defensa del Kremlin, en lo que pareció ser un ataque de gran envergadura después de que Moscú rechazó a principios de semana la propuesta de alto el fuego de Kiev y aumentara la tensión por la seguridad en las próximas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia.

El Ministerio de Defensa indicó que los drones entrantes fueron destruidos sobre 20 regiones rusas, incluida Moscú, en el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión total del país vecino hace más de cuatro años. El mayor fue el pasado marzo, cuando disparó 389 drones.

El ataque se produjo antes de la festividad laica más importante de Rusia, el Día de la Victoria, que conmemora el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas han declarado un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado.

Ucrania respondió a esa iniciativa con su propia suspensión de hostilidades a partir de la medianoche del martes. Pero el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Moscú ignoró el gesto de buena voluntad y lanzó nuevos ataques.

“Rusia no ha detenido ningún tipo de actividad militar. Lamentablemente, no se ha detenido. Ucrania actuará de manera simétrica”, dijo Zelenskyy en su habitual mensaje vespertino en video el miércoles.

El jueves, escribió en X que los ataques de Rusia han sido incesantes, con aviones no tripulados, misiles, bombardeos de artillería y bombas planeadoras que han golpeado zonas civiles en el país, incluyendo la red eléctrica y la ferroviaria.

En la ciudad nororiental de Járkiv, la segunda más grande de Ucrania, un ataque con drones causó nueve heridos, entre los que había tres menores, de acuerdo con las autoridades locales.

La tensión ha crecido a medida que se acercan las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia y los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos no logran avanzar.

La prensa estatal rusa reportó el jueves, citando al Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, que el 9 de mayo se suspenderán el acceso a internet móvil y a los servicios de mensajería de texto en la capital.

Además, por primera vez en casi dos décadas, el tradicional desfile en Moscú no contará con los habituales tanques, misiles y equipos militares.

Las autoridades rusas dicen estar preocupadas por posibles ataques ucranianos, ya que Kiev ha ampliado sus capacidades de drones y misiles de largo alcance.

El Ministerio de Defensa ruso citó la “situación operativa actual” como motivo para excluir el equipo militar de la exhibición.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el jueves que se estaban adoptando medidas de seguridad adicionales debido a la “situación operativa bastante compleja”.

Las medidas que se están tomando “son necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo cual es una prioridad absoluta”, declaró Peskov a reporteros.

Las restricciones incluirán webs de la llamada “lista blanca” del gobierno ruso, un grupo de servicios en línea aprobados por el Estado que se mantienen disponibles durante los apagones de conectividad, cada vez más habituales en el país.

Las autoridades indicaron que el internet doméstico y el Wi-Fi no se verán afectados.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 92 de los 102 drones que Rusia lanzó durante la noche, informó el ejército.

Rusia mantiene una ventaja significativa en el número de drones y despliega con regularidad cientos en un solo ataque.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.