Alpinistas de todo el mundo tratan de conquistar el Everest pese a riesgos y altos costos

Un inestable bloque de hielo que cuelga peligrosamente sobre el sendero clave del monte Everest, los altos costos de viaje y el aumento de las tarifas de los permisos no han disuadido a cientos de alpinistas de intentar escalar la montaña más alta del mundo.

Unos 464 alpinistas y un número igual de sus guías nepaleses de escalada se encuentran ya en el campamento base, preparándose para el ascenso al pico de casi 8.850 metros (unos 29.000 pies) de altura este mes, durante la muy esperada ventana de buen tiempo en la montaña.

Los alpinistas comenzaron a reunirse el mes pasado en el campamento base, que está a una altitud de 5.300 metros (17.340 pies). Pero durante más de dos semanas, un enorme e inestable bloque de hielo, o sérac, les impidió avanzar más en la montaña.

Los “médicos de la Cascada de Hielo” —los guías de élite desplegados por el Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, (SPCC, por sus siglas en inglés), para trazar la ruta anual de escalada colocando cuerdas y asegurando escaleras de aluminio sobre las grietas— por lo general terminan la tarea a mediados de abril.

Pero este año no.

El equipo abrió la ruta de la Cascada de Hielo apenas el 29 de abril, pero también emitió una advertencia: “El sérac tiene múltiples grietas y puede colapsar en cualquier momento. El SPCC insta encarecidamente a todos los operadores de expediciones y a los alpinistas a extremar las precauciones”.

El nuevo sendero excavado por el equipo pasa por debajo del sérac, que probablemente permanecería allí.

El sérac forma parte de la Cascada de Hielo del Khumbu, un glaciar en constante movimiento con profundas grietas y enormes masas de hielo colgantes que pueden ser tan grandes como edificios de 10 pisos. Se considera una de las secciones más difíciles y traicioneras del ascenso a la cumbre.

La caída de un sérac desencadenó una avalancha sobre la Cascada de Hielo del Khumbu en 2014 en el que murieron 16 guías y trabajadores nepaleses.

Los alpinistas, sus guías y los organizadores de expediciones se muestran a la vez ansiosos y cautelosos ante la situación en la montaña.

El reconocido guía de montaña Lukas Furtenbach, que tiene a 40 alpinistas internacionales, 11 guías y 90 sherpas en el Monte Everest, comentó que estaba preocupado.

“Cualquiera que diga que no está preocupado, o es inexperto o no está prestando atención”, afirmó desde el campamento base. “El sérac es un peligro real y objetivo”.

Señaló que la ruta era más compleja y estaba más expuesta que la del año pasado en un tramo.

“La Cascada de Hielo cambia constantemente, pero ahora no solo está más fracturada, sino que además obliga a seguir una línea que pasa por debajo de formaciones inestables”, afirmó.

Este año, el equipo ha reducido las cargas, ha minimizado el tiempo de exposición, ha calculado cuidadosamente los horarios de paso por la Cascada de Hielo y se apoya en sherpas y guías con mucha experiencia para evaluar los riesgos.

Otros operadores de expediciones también advierten a sus integrantes sobre los riesgos y vigilan de cerca la situación.

“Si vas por la mañana, podría ser más seguro porque el hielo está congelado, pero por la tarde se vuelve peligroso a medida que el clima se calienta, con el riesgo de que el hielo se derrita y caiga”, explicó Ang Tshering Sherpa, de la empresa Asian Trekking con sede en Katmandú. “Este año es muy necesario ser cauteloso”.

Ha aumentado la preocupación por el rápido derretimiento de los glaciares debido al calentamiento global y el cambio climático. El secretario general de la ONU, António Guterres, voló a una montaña en Nepal en 2023 y advirtió sobre el nivel devastador del deshielo de los glaciares en las montañas del Himalaya.

Ang Tshering Sherpa indicó que esta temporada hay una buena cantidad de alpinistas en el Monte Everest, pese a la guerra en Irán y al aumento de los costos de viaje. El número de escaladores de países occidentales como Estados Unidos y Europa ha disminuido, pero el de montañistas asiáticos ha aumentado.

El Monte Everest, que se extiende a lo largo de la frontera entre Nepal y China, puede escalarse desde ambos lados. Sin embargo, China ha cerrado su ruta este año, lo que obliga a todos los alpinistas a intentar el ascenso desde Nepal, por el lado sur de la cumbre.

Miles de personas han escalado la cumbre desde que fue alcanzada por primera vez el 29 de mayo de 1953 por el neozelandés Edmund Hillary y el guía sherpa Tenzing Norgay.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.