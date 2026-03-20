Tenerife declara estado de emergencia por la tormenta Therese, con fuertes nevadas y vientos de hasta 120 km/h

Tenerife declaró el estado de emergencia ante la llegada de la tormenta Therese a las Islas Canarias, con rachas de viento de hasta 120 km/h.

En ese contexto, la Aemet emitió el miércoles alertas amarillas y naranjas en el archipiélago. Según el pronóstico, se esperan fuertes vientos, lluvias intensas, posibles inundaciones repentinas y mar agitado durante el fin de semana.

Como medida preventiva, se cerraron las carreteras de acceso al Teide en todas las islas. Además, se prevén acumulaciones de hasta 300 mm de lluvia y nevadas significativas en zonas altas de La Palma y Tenerife.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife activó el Plan de Emergencia Insular (PEIN) desde las 15:00 del miércoles. La presidenta, Rosa Dávila, pidió extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

“Desde hoy a las 15:00 se activa el dispositivo de emergencia para anticipar un episodio de mal tiempo que afectará a Tenerife durante los próximos días”, expresó. Según detalló, ya se registraron múltiples incidencias, entre ellas caída de farolas, cortes de luz, apagones y acumulación de agua. Asimismo, se realizaron varios rescates en zonas costeras y barrancos debido al fuerte oleaje y la crecida del agua.

De acuerdo con la Aemet, el temporal afectará a las islas al menos hasta el domingo. En ese período, se esperan olas de más de cinco metros, lluvias muy intensas y ráfagas fuertes de viento.

Ante este escenario, se suspendieron las clases jueves y viernes y se promovió el teletrabajo, salvo en servicios esenciales. Asimismo, quedaron canceladas actividades culturales, deportivas y eventos públicos que impliquen desplazamientos entre municipios.

En cuanto a la evolución del sistema, la agencia meteorológica informó que el frente frío Therese se intensificó al oeste de la península ibérica y avanzará sobre Canarias, con especial impacto en Tenerife y La Palma. No obstante, no se descartan condiciones adversas en Gran Canaria. Para el viernes, se espera que el frente termine de cruzar el archipiélago y extienda las lluvias hacia las islas orientales.

En paralelo, más de 1.000 efectivos de emergencia fueron desplegados para garantizar la seguridad.

Pese a las condiciones, los aeropuertos de Tenerife operan en su mayoría con normalidad. Sin embargo, el mal tiempo ya provoca retrasos: 23 vuelos en Tenerife Norte y 24 en Tenerife Sur registraban demoras el viernes por la mañana, según Flightradar24.

Por último, las autoridades advierten que el temporal podría generar cancelaciones y desvíos en los próximos días, con impacto en los viajes turísticos.

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Traducción de Leticia Zampedri