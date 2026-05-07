Grecia, cuna de la democracia, busca anteponer la humanidad a la IA en su Constitución actualizada

Grecia se alista para importantes cambios constitucionales, incluyendo una enmienda que exige que la inteligencia artificial sirva a la sociedad humana.

El primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis expuso el jueves las revisiones propuestas, presentándolas como necesarias para proteger a las futuras generaciones, ante la preocupación global por los riesgos de la inteligencia artificial para la gobernanza democrática y para la propia humanidad.

“Es muy importante que, en este proceso de revisión constitucional, cuidemos el mundo que acogerá a nuestros hijos”, dijo Mitsotakis a legisladores de su partido gobernante de centroderecha.

Los cambios propuestos incluirían una disposición que indica que “La inteligencia artificial servirá a la libertad del individuo y a la prosperidad de la sociedad, garantizando que se mitiguen los riesgos y que se aprovechen plenamente las ventajas que ofrece”.

Entre las decenas de cambios propuestos se incluye ampliar el voto por correo, aumentar la escolaridad obligatoria de nueve a 11 años y prohibir la tributación retroactiva.

“Estos desafíos ya dominan la actualidad: desde la crisis climática y la protección de los recursos hídricos hasta las fuentes de energía renovable, pero sobre todo el uso de la inteligencia artificial”, afirmó el mandatario. “Esta gran revolución también debe quedar constitucionalmente al servicio de la libertad individual y del bienestar social”.

El largo proceso de revisión implica una serie de votaciones por parte de dos legislaturas sucesivas y, por lo general, requiere cierto apoyo multipartidista.

Grecia ha adoptado con entusiasmo la IA y la tecnología moderna desde que salió de una gran crisis financiera hace ocho años, al modernizar la vigilancia fronteriza y reconstruir su administración tributaria.

Una potente plataforma de servicios gubernamentales lo gestiona ahora todo, desde obtener un divorcio hasta comprar entradas para partidos de fútbol nacionales.

El mes pasado, el gobierno dio a conocer sus planes para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que, según indicó, buscaba presionar a la Unión Europea para que adopte normas similares.

Algunos expertos constitucionales en Grecia sostienen que la inteligencia artificial debe estar legalmente obligada a servir a la democracia, porque las principales plataformas tecnológicas privadas ya concentran suficientes datos y poder como para operar más allá de una supervisión pública efectiva.

Evripidis Stylianidis, el principal legislador del gobierno en la revisión constitucional, señaló que los cambios servirían como una barrera de protección a largo plazo sobre el uso de la IA.

“Muchos asuntos hoy se definen a nivel internacional”, declaró a la radio estatal el jueves. “La protección y el uso adecuado de la inteligencia artificial afectan a todos los derechos humanos en la vida cotidiana y es algo que debe preocuparnos en la revisión constitucional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.