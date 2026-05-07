El brote de hantavirus en el crucero habría comenzado durante excursión de observación de aves, según expertos

Las autoridades sanitarias creen que el brote mortal de hantavirus en un crucero pudo comenzar con una pareja holandesa que contrajo la enfermedad durante una excursión de observación de aves en Ushuaia, Argentina.

Dos funcionarios argentinos a cargo de la investigación señalaron que esta es, por ahora, la principal hipótesis que maneja el gobierno sobre el origen del brote en el barco, que zarpó desde el sur del país.

Según las autoridades, la pareja visitó un vertedero durante la excursión. Allí habrían estado expuestos a roedores portadores del virus. Hasta ahora, Ushuaia y la provincia vecina de Tierra del Fuego no habían registrado casos de hantavirus.

Además, la Organización Mundial de la Salud informó que ya identificaron ocho casos sospechosos vinculados a la embarcación. De ese total, cinco fueron confirmados.

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open image in gallery El crucero MV Hondius permanece anclado en un puerto de Praia, en Cabo Verde ( AP )

La empresa operadora del crucero aseguró que el destino previsto del barco seguía siendo las Islas Canarias, pese a que el presidente regional, Fernando Clavijo, impidió que la embarcación atracara en Tenerife.

Además, dos personas que regresaron al Reino Unido desde el barco donde se detectó el hantavirus recibieron la recomendación de aislarse de forma preventiva.

En una actualización publicada la noche del miércoles, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) señaló que el riesgo para la población general sigue siendo “muy bajo”. También aclaró que ninguna de las dos personas bajo aislamiento presentó síntomas.

La entidad explicó: “Ambas reciben orientación y apoyo de la UKHSA, y les recomendamos mantenerse en aislamiento voluntario”.

Asimismo, la agencia indicó que brinda asistencia a un pequeño grupo de personas identificadas como contactos estrechos de pasajeros que estuvieron a bordo del barco. Todas permanecen en autoaislamiento y, hasta el momento, ninguna desarrolló síntomas.

Por otro lado, un paciente británico evacuado del MV Hondius el miércoles afirmó que todavía no sabe cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

open image in gallery Martin Anstee, paciente británico con hantavirus, fue trasladado desde el MV Hondius a Países Bajos ( Facebook )

Martin Anstee, guía de expedición a bordo del crucero y uno de los casos sospechosos de hantavirus, fue una de las tres personas evacuadas del barco por razones médicas, junto con otros dos pasajeros provenientes de Países Bajos y Alemania.

El hombre, de 56 años, declaró a Sky News: “Estoy bien. No me siento tan mal. Aún deben hacerme varias pruebas y no tengo idea de cuánto tiempo seguiré en el hospital. Por ahora, permanezco aislado”.

Además, explicó que los médicos esperan tener un diagnóstico más claro pasado mañana. Cuando le preguntaron por sus síntomas, respondió: “Por el momento, no puedo decir nada más”.

Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, afirmó ayer que todas las personas que seguían a bordo del crucero MV Hondius permanecían asintomáticas.

Mientras tanto, el barco ya partió rumbo a las Islas Canarias con cerca de 150 personas a bordo. Allí desembarcarán los pasajeros.

Traducción de Leticia Zampedri