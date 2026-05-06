Evacúan a 3 pacientes del crucero con brote de hantavirus. Hay un nuevo caso confirmado en Suiza

El crucero donde se ha identificado un brote mortal de hantavirus, que está fondeado frente a la costa de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo, esperaba el miércoles para dirigirse al archipiélago español de Canarias. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza identificaron una cepa del virus que puede transmitirse de persona a persona en casos raros.

Tres pasajeros han muerto y otras personas han enfermado de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, de bandera holandesa. Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados.

El barco zarpó de Argentina el 1 de abril en un crucero por el Atlántico y tenía previsto hacer paradas en la Antártida, las islas Malvinas y otros lugares. Sin embargo, el itinerario parece haber cambiado debido a la situación a bordo.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que tres pacientes con posibles infecciones de hantavirus habían sido evacuados del barco y estaban camino de Holanda.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la agencia de salud de la ONU trabaja con los operadores del crucero MV Hondius, de bandera holandesa, para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación.

“En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”, escribió en su cuenta de X.

Entre los pacientes está el médico del barco, dijo el Ministerio español de Salud. El ministerio dijo el miércoles que el médico, que en un principio iba a ser trasladado en avión a Canarias, ahora está siendo evacuado directamente a su país, Holanda, después de que su salud mejorase.

Por su parte, las autoridades en Suiza indicaron el miércoles que un hombre que regresó de Sudamérica y viajó en el crucero afectado ha dado positivo al virus y está recibiendo tratamiento.

El Ministerio español de Salud dijo en un comunicado a última hora del martes que recibiría al buque MV Hondius en las Canarias después de una solicitud de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. A pesar de cierta oposición de autoridades regionales, el gobierno español insistió en que en última instancia tomaría la decisión.

Pero por ahora el barco permanece parado frente a la costa de Cabo Verde, una nación insular frente a África occidental en el Atlántico. La Organización Mundial de la Salud dijo que los pasajeros están aislados en sus camarotes.

Las pruebas sudafricanas confirman primero el virus de los Andes

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica señalaron que identificaron la cepa de los Andes del hantavirus en dos pasajeros del barco, y las autoridades suizas dijeron que identificaron el mismo virus en su paciente.

La Organización Mundial de la Salud dice que el virus de los Andes, una clase específica de hantavirus, se encuentra en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile.

El virus de los Andes puede transmitirse entre personas, aunque esto es raro y la propagación de la enfermedad por lo general se contiene porque se propagaría sólo mediante contacto cercano, por ejemplo al compartir una cama o alimentos, según expertos.

El Departamento de Salud de Sudáfrica señaló en un reporte que la información provino de pruebas realizadas a los pasajeros después de que fueron evacuados del barco y trasladados en avión a Sudáfrica.

Uno de los pasajeros, un británico, está en cuidados intensivos en un hospital sudafricano. Las pruebas se realizaron a la otra pasajera de manera póstuma, después de que murió en Sudáfrica.

Un hombre suizo infectado

Un comunicado de la Oficina Federal de Salud Pública dijo que el hombre “regresó a Suiza después de viajar en el crucero en el que hubo varios casos de hantavirus”. Dijo que su caso también involucró el virus de los Andes.

La oficina de salud suiza dijo inicialmente que el paciente hospitalizado en Zúrich había “regresado de un viaje a Sudamérica” con su esposa a finales de abril, sin especificar. Simon Ming, un portavoz de la oficina, aclaró en un correo electrónico que el paciente desembarcó durante su parada en Santa Elena, en el océano Atlántico Sur.

No estaba claro de inmediato cuándo fue eso o cómo regresó a Suiza.

La esposa del paciente no ha mostrado ningún síntoma, pero se ha confinado de forma voluntaria como precaución, dijo el comunicado.

La oficina de salud pública dijo que “actualmente no hay riesgo para la población suiza”.

La OMS dijo en una publicación en redes sociales que el hombre respondió a “un correo electrónico del operador del barco informando a los pasajeros del evento de salud” y fue al hospital.

El crucero espera zarpar hacia España

El crucero será recibido en Islas Canarias, España, según las autoridades españolas, mientras el buque esperaba frente a la costa de África occidental por tercer día el miércoles para que los pasajeros enfermos fueran evacuados.

Sin embargo, el presidente regional de Islas Canarias, Fernando Clavijo, dijo el miércoles que estaba preocupado de que la llegada del barco pudiera poner a la población local en riesgo y exigió una reunión urgente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

“Ni la población de las Canarias ni el gobierno pueden estar tranquilos porque es evidente el peligro para la población es real”, dijo Clavijo en la emisora Onda Cero.

Un viaje alterado

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el barco tenía un itinerario que incluía paradas a través del océano Atlántico Sur, incluida la Antártida continental y las remotas islas de Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

La compañía de cruceros sólo ha anunciado algunos detalles de dos paradas. En Santa Elena se bajó del barco el cuerpo del hombre holandés sospechoso de ser el primer caso de hantavirus a bordo. Su esposa también desembarcó en Santa Elena y viajó en avión a Sudáfrica, donde murió.

La compañía dijo que un británico fue evacuado más tarde del barco en la isla Ascensión y trasladado a Sudáfrica, donde está en una unidad de cuidados intensivos.

La compañía no ha dicho si otras personas dejaron el crucero en esos u otros lugares.

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Asadu informó desde Abuya, Nigeria, e Imray desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Renata Brito y Joseph Wilson en Barcelona, Geir Moulson en Berlín, y Mike Corder en La Haya, Holanda, contribuyeron a este reporte.