Las autoridades sanitarias francesas anunciaron el jueves la detección del primer caso de infección por el virus Shamonda en un ser humano. Se trataba de un paciente que padecía una enfermedad grave y que falleció a principios de octubre.

La persona recibía atención en un centro de cuidados paliativos de Lyon cuando se descubrió que había contraído el virus, que afecta principalmente al ganado y que, hasta ahora, no se consideraba transmisible a los seres humanos.

El Ministerio de Agricultura de Francia señaló que, por el momento, no existen indicios de un riesgo para la salud pública. Sin embargo, las investigaciones preliminares sugieren que las complicaciones cerebrales que presentó el paciente, cuyo sistema inmunitario estaba debilitado, estaban “muy probablemente” relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

open image in gallery El virus apareció en Europa por primera vez este verano, incluso en granjas de ganado. ( AFP/Getty )

¿Qué es el virus Shamonda?

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y se transmite a través de la picadura de insectos. Afecta principalmente al ganado bovino, aunque también se ha detectado en otras especies animales.

Identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, desde entonces se registraron casos esporádicos en animales de África y Japón. Sin embargo, no fue hasta el verano de 2026 cuando se detectó por primera vez en Europa, donde comenzó a propagarse por varios países.

Según informó el jueves el Ministerio de Agricultura francés, pese a que el virus circula desde hace décadas en África y Asia, hasta ahora no se había documentado ningún caso de infección en seres humanos en ninguna parte del mundo.

Las autoridades consideran que el paciente de Lyon pudo haberse contagiado en el este de Francia, una región donde ya se había detectado la circulación del virus entre los animales.

Aunque la enfermedad afecta principalmente a las vacas, el virus también se identificó en ovejas, cabras, alpacas y caballos de distintos países europeos. De hecho, las autoridades sanitarias del Reino Unido informaron el mes pasado que lo habían detectado durante el verano en ganado de la isla de Jersey.

open image in gallery La enfermedad se detectó este año en Alemania y Francia ( Imagen de archivo: AFP/Getty )

¿Cuáles son los síntomas?

El virus Shamonda pertenece al mismo grupo que el virus Schmallenberg (SBV) y afecta principalmente al ganado bovino. Según la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal del Reino Unido, la infección puede provocar fiebre, diarrea, letargo y una disminución en la producción de leche.

La agencia también informó sobre casos de abortos en animales infectados y advirtió que la infección durante la gestación podría causar malformaciones congénitas, similares a las asociadas con el virus Schmallenberg y otros virus relacionados. No obstante, las autoridades agrícolas británicas señalaron que, hasta ahora, no se consideraba que el virus fuera mortal para el ganado bovino.

En cuanto a sus posibles efectos en los seres humanos, las autoridades sanitarias francesas explicaron que el paciente de Lyon tenía el sistema inmunitario debilitado y recibía tratamiento por una enfermedad grave antes de fallecer a principios de octubre.

Aunque todavía no se estableció con certeza el papel del virus en su muerte, las investigaciones preliminares apuntan a que las complicaciones cerebrales que presentó estaban “muy probablemente relacionadas con la infección por el virus Shamonda”.

“Las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas siguen en curso”, señaló el Ministerio de Agricultura francés.

Traducción de Leticia Zampedri