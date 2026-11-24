Decenas de personas murieron en ataques contra comunidades del centro-norte de Nigeria, informaron grupos de defensa y autoridades, en el más reciente episodio de violencia vinculado a disputas de larga data entre pastores y agricultores por tierras de pastoreo y otros recursos.

La Asociación de Ganaderos Miyetti Allah de Nigeria (MACBAN), que representa principalmente a pastores del grupo étnico fulani, de mayoría musulmana, afirmó que 64 personas de comunidades fulani murieron el fin de semana en la zona de Borgu, en el estado de Níger.

“El trágico incidente, que según se informa cobró la vida de hombres, mujeres, niños y personas mayores, es una pérdida dolorosa y devastadora”, señaló en un comunicado el lunes el asistente especial de MACBAN, Yusuf Abubakar. El vocero pidió una investigación para “llevar a los responsables ante la justicia”.

Amnistía Internacional Nigeria indicó que había obtenido videos e imágenes que muestran a “niños alineados y masacrados, uno por uno, mientras sus madres y padres yacían en un charco de su propia sangre”.

Según Amnistía, se cree que el asalto fue en represalia por un ataque anterior el sábado.

El comisionado de información del estado, Obed Nuhu Nana, manifestó que un ataque contra la comunidad de Lumma Ba’are, en la zona de Borgu, a primera hora del sábado dejó cinco muertos, incluido el jefe de la aldea. Otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, y según se informó algunas casas fueron incendiadas, dijo Nana en un comunicado.

El residente local Hassan Kafobe Dodo comentó que los habitantes de Lumma Ba’are “supusieron” que los atacantes que mataron al jefe de su aldea eran fulani.

Le dijo a The Associated Press el martes que “por lo general culpan de los ataques a (los fulani)”, y añadió que más de 300 personas de Lumma Ba’are atacaron comunidades fulani en represalia.

Medios locales informaron que uno de los atacantes que mató al jefe de la aldea de Lumma Ba’are fue arrestado, pero la policía no ha hecho comentarios.

Este tipo de ataques entre agricultores y pastores por recursos de tierra no son raros en esta parte del país más poblado de África, un problema que se agrava a medida que el cambio climático convierte las tierras de pastoreo en un desierto estéril.

Se ha acusado a pastores fulani de perpetrar matanzas masivas en el noroeste y el centro de Nigeria, donde décadas de conflicto por tierras de pastoreo y agua han profundizado las divisiones entre cristianos y musulmanes.

Las disputas han agravado los desafíos de seguridad en estas regiones, donde el bandidaje, los secuestros y otras formas de violencia armada son generalizados, incluidos ataques de grupos islamistas como Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico.

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Afolabi Sotunde contribuyó a este reportaje desde Abuya.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.