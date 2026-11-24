Un ataque nocturno de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sur del país, se cobró la vida de dos civiles e hirió a otros 44, entre los que había cuatro menores, dijeron funcionarios el martes, mientras autoridades en Ucrania y Libia debatían la legitimidad de un ataque sin precedentes de Kiev contra un buque de guerra de Moscú atracado en Bengasi.

La operación en Zaporiyia arrasó una vivienda particular y destruyó parte de edificio de apartamentos de cinco pisos, según Mykhailo Semikin, jefe de la Administración Militar Regional. El herido de menor edad tenía menos de un año, mientras que los otros niños tenían 4, 6 y 16 años, agregó.

El ejército estaba enviando refuerzos a la región de Zaporiyia, afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el martes, una zona que se encuentra en la línea del frente, que serpentea a lo largo de aproximadamente 1.250 kilómetros (casi 800 millas) por el este y el sur del país.

Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, incluso durante las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a un conflicto que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú a su vecino hace casi cinco años.

Según Naciones Unidas, la guerra ha matado a cerca de 18.000 civiles ucranianos y ha herido a más de 57.000 desde su inicio el 24 de febrero de 2022. Se cree que cientos de miles de soldados de ambos bandos han caído en el campo de batalla.

Mientras los bombardeos del Kremlin buscan suspender el suministro eléctrico ucraniano antes del invierno, Kiev ha intentado sorprender a su enemigo con ataques cada vez más audaces que han alcanzado objetivos en lugares tan lejanos como Siberia, y el domingo golpeó un buque de guerra ruso en el este de Libia.

El Ministerio de Exteriores de Libia denunció el lunes el ataque con drones navales en Bengasi, alegando que el gobierno con sede en Trípoli no autorizó “ninguna operación militar extranjera dentro del territorio (de Libia) o de sus aguas territoriales”.

Pidió a Ucrania que ofreciera explicaciones sobre el operativo.

La Misión de la ONU en Libia también expresó su preocupación, subrayando que debe respetarse la soberanía de Libia, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos y activos.

El vocero del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhyi, abordó esas preguntas el martes y manifestó que Kiev no pretendía dañar al país del norte de África ni a su población.

“Ucrania no está ‘arrastrando’ a nadie a la guerra, ni está ‘llevando’ la guerra a ningún lugar. Las acciones de Ucrania están dirigidas únicamente contra (Rusia) y no contra terceros”, afirmó Tykhyi.

La legislación internacional no limita el derecho a la legítima defensa al lugar donde ocurre la agresión, argumentó, señalando que Rusia utiliza la infraestructura civil de terceros países para fines militares poniendo a esas naciones en riesgo.

“La amenaza para Libia la han creado los buques de guerra y los transportes de armas rusos que llegan allí con regularidad”, agregó.

Por su parte, Zelenskyy dijo que celebró una reunión del Estado Mayor para evaluar cómo puede responder el país al uso creciente por parte de Rusia, en sus bombardeos, de drones a reacción de alta velocidad, que son difíciles de detener.

Es “crucial” que Ucrania reciba más aviones F-16 y cazas Gripen de fabricación sueca de sus socios extranjeros para neutralizar esos drones, señaló.

La industria armamentística ucraniana, por su parte, está desarrollando más interceptores, indicó a última hora del lunes.

Los fabricantes de armas de Ucrania también están produciendo drones de ataque de largo alcance.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche 699 aviones no tripulados ucranianos sobre varias regiones de Rusia, así como sobre la península de Crimea y el mar Negro, reportó el martes el Ministerio de Defensa en Moscú.

Aproximadamente la mitad se dirigían a la región de Moscú, explicó el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin.

Los aterrizajes y despegues en los aeropuertos moscovitas de Vnukovo y Sheremetyevo estuvieron restringidos durante varias horas, según la autoridad de aviación civil de Rusia, Rosaviatsia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.