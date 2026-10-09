Los casos de shigelosis, una infección bacteriana muy contagiosa que a menudo presenta resistencia a los antibióticos, están aumentando en Estados Unidos, lo que ha llevado a numerosos médicos a emitir advertencias.

La enfermedad, causada por bacterias del género Shigella, puede provocar diarrea con sangre, disentería, fiebre, vómitos, deshidratación, cólicos abdominales, convulsiones e infecciones del torrente sanguíneo. En casos poco frecuentes, puede causar la muerte.

Desde hace tiempo, los especialistas saben que las cepas de Shigella resistentes a los antibióticos afectan de forma desproporcionada a los niños menores de cinco años y pueden provocar cuadros graves. Sin embargo, en abril, médicos de distintos departamentos de salud de Estados Unidos informaron que los hombres blancos figuran ahora entre los grupos más afectados por las infecciones causadas por cepas resistentes a los medicamentos.

Los investigadores señalaron en un informe federal que estos hallazgos podrían modificar la forma en que los hospitales abordan una enfermedad tan extendida.

Según el manual médico Merck, en Estados Unidos se registran alrededor de 450.000 casos de shigelosis y 38 muertes al año. El mes pasado, un niño de Luisiana recibió un diagnóstico de infección por Shigella después de nadar en un lago, según informó la cadena KALB.

open image in gallery Los expertos saben desde hace tiempo que las cepas de Shigella resistentes a los medicamentos pueden causar enfermedades graves, especialmente en niños menores de 5 años. Sin embargo, médicos de departamentos de salud de todo Estados Unidos anunciaron en abril que los hombres blancos son ahora el grupo más susceptible a las infecciones por Shigella resistente a los antibióticos ( Getty )

Las autoridades sanitarias estatales señalaron que no podían ofrecer más detalles sobre el caso para proteger la confidencialidad del paciente, aunque aclararon que no era necesario cerrar el lago, según un comunicado difundido por la policía.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la mayoría de las personas se recuperan con una hidratación adecuada, mediante el consumo de agua y soluciones de rehidratación oral con electrolitos, como Pedialyte.

Sin embargo, las infecciones graves pueden prolongarse durante meses y requerir antibióticos para reducir la intensidad y duración de los síntomas. Esto representa un desafío para las aproximadamente 242.000 personas que cada año contraen infecciones por cepas de Shigella resistentes a los medicamentos, según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Las opciones de tratamiento son limitadas e incluyen antibióticos como la ceftriaxona y el pivmecilinam.

El informe federal también advierte que, durante la última década, aumentó la transmisión de una cepa extremadamente resistente a los medicamentos, para la cual no existe ningún antibiótico de administración oral aprobado por las autoridades sanitarias estadounidenses. Todavía se desconoce qué proporción de las infecciones resistentes registradas cada año corresponde a esta variante.

“El elevado potencial de transmisión de las cepas de Shigella multirresistentes pone de relieve la importancia de realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos y notificar oportunamente los casos de esta enfermedad, cuya declaración es obligatoria a nivel nacional, para contribuir a su prevención”, escribieron los médicos.

Por ahora, no hay vacunas disponibles para prevenir la shigelosis. Sin embargo, una vacuna experimental mostró un alto nivel de protección en adultos estadounidenses durante un ensayo clínico de dos semanas, según informaron los investigadores en julio.

open image in gallery Ilustración de la bacteria Shigella, elaborada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Cada año se registran unas 450.000 infecciones por esta bacteria en Estados Unidos ( CDC )

Según la Clínica Mayo, la clave para prevenir la shigelosis es mantener buenos hábitos de higiene y tomar precauciones para evitar el contagio.

La enfermedad es una infección intestinal que se transmite de persona a persona por contacto con materia fecal contaminada con bacterias del género Shigella. El contagio puede producirse al llevarse las manos a la boca o consumir alimentos y bebidas contaminados.

La bacteria también puede transmitirse durante prácticas sexuales que implican contacto con el ano, lo que aumenta el riesgo de infección entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. De hecho, un estudio publicado en julio en The Lancet Infectious Diseases reveló que, entre 2015 y 2020, la transmisión sexual de la enfermedad en el Reino Unido aumentó a un ritmo anual un 15 % mayor que el registrado por otras vías de contagio.

Las personas sin hogar también enfrentan un mayor riesgo de infección, especialmente cuando tienen acceso limitado al agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas.

Para prevenir el contagio, los especialistas recomiendan lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales. También aconsejan evitar las relaciones sexuales mientras persista la diarrea y esperar al menos dos semanas después de la desaparición de los síntomas antes de retomarlas.

Traducción de Leticia Zampedri