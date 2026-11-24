Las víctimas de minas antipersona o municiones sin explotar alcanzaron en 2025 su nivel más alto en cinco años, y el sudeste asiático concentró un número desproporcionado de fallecidos y heridos, en gran medida debido a la guerra civil en Myanmar, según un informe publicado el martes.

El informe global anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona concluyó que los civiles fueron los más afectados con alrededor del 84% de las 6.929 víctimas registradas el año pasado, de las cuales la mitad eran menores.

Récord de muertes en Myanmar por tercer año

En Myanmar, donde tanto el ejército como las milicias que combaten contra él hacen un uso generalizado de las minas, se registraron 1.891 víctimas en 2025, la cifra más alta en cualquier país por tercer año consecutivo.

“Myanmar ha pasado de la crisis a la catástrofe, y se ha adjudicado el ignominioso título de principal productor de víctimas de minas antipersona por tercer año consecutivo”, señaló Yeshua Moser-Puangsuwan, coautor del informe Landmine Monitor 2026. “Ahora, casi dos tercios de los municipios del país presentan algún grado de contaminación".

De media, cinco personas fallecen o resultan heridas por este tipo de artefactos cada día en Myanmar, determinó el informe.

Impulsado por el dato de Myanmar, el sudeste asiático —donde Camboya, Laos y Vietnam, entre otros lugares, tienen también una contaminación generalizada por minas— representó el 27% de las víctimas mundiales en 2025 pese a contar apenas con algo más del 8% de la población mundial.

Se disparan los decesos en Siria

Siria, que experimentó un retorno a gran escala de civiles tras la caída del gobierno del expresidente Bashar Assad a finales de 2024, registró un aumento de más del 50% hasta 1.602 víctimas en 2025, en un ejemplo del peligro que siguen suponiendo las minas y los restos de munición incluso después del cese de los combates.

“Siria es enorme, pero es una crisis de posguerra”, apuntó Moser-Puangsuwan. “La gente está regresando y eso está incrementando la cifra de víctimas. Necesitan ampliar de manera radical su capacidad de desminado”.

Además de representar peligros mucho después del final de un conflicto, las minas terrestres y las municiones sin explotar también dificultan el acceso a alimentos, agua, escuelas, hospitales y otras necesidades básicas, y restringen la libertad de movimiento, de acuerdo con el reporte. También ponen en riesgo el tránsito, impiden el retorno seguro de los refugiados y obstaculizan el reparto de ayuda humanitaria.

En términos económicos, pasan factura al contaminar las tierras de uso agrícola, y los países tienen que desviar fondos que podrían destinarse a otras necesidades sociales urgentes para su retirada.

Los menores han representado el 36% del total de víctimas civiles —cuando se conocía la edad— registradas por la organización desde 1999, según el informe.

“Impulsados por la curiosidad, la falta de conciencia, conductas de alto riesgo y la fanfarronería, en general los niños son más propensos que los adultos a manipular deliberadamente objetos explosivos, confundiéndolos a menudo con juguetes u otros objetos para jugar", explicó el reporte.

La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona insta a más países a sumarse al Tratado de Prohibición de Minas de 1997 y a respetar sus exigencias para el fin inmediato del almacenamiento, producción y la transferencia de minas antipersona.

Más países optan por las minas terrestres

Sin embargo, en el último año se ha producido el fenómeno contrario: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia —todos con frontera con Rusia o próximos— se han retirado del tratado alegando una “situación de seguridad en nuestra región”.

Ucrania, por su parte, notificó a Naciones Unidas su decisión de suspender la aplicación del tratado, aunque una medida así no está permitida en sus disposiciones.

Rusia, que no es parte del tratado, ha estado usando minas de forma generalizada en su invasión de Ucrania, y Landmine Monitor determinó que Kiev también ha recurrido a ellas.

Líbano, Islas Marshall y Tonga se sumaron al tratado de prohibición de minas durante el período del informe, y 162 países están ahora obligados por él.

Además de Rusia, Ucrania y Myanmar, el estudio halló un nuevo uso de minas antipersona por parte de Corea del Norte e Irán. Lo mismo ocurre con grupos no gubernamentales en Colombia, India, Pakistán, Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Mali, Níger, Nigeria y Togo, apuntó.

También hubo indicios de su uso por parte de actores no confirmados en la región fronteriza entre Tailandia y Camboya, así como en Bangladesh y Sudán.

Landmine Monitor señaló un informe del grupo de investigación Bellingcat, con sede en Países Bajos, que sugiere que Estados Unidos —que tampoco es signatario del tratado— habría desplegado minas por vía aérea en Irán durante los primeros días de la guerra en curso, basándose en imágenes satelitales. La Casa Blanca declinó comentar el informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.