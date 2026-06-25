Una playa española cobra a los bañistas por usar una polémica “ducha inteligente”

Los turistas podrían tener que pagar pronto por usar las duchas de las playas en España, como parte de un nuevo programa piloto.

La polémica "ducha inteligente" se prueba en una playa de Matalascañas, en la región de Andalucía.

El sistema exige que los bañistas escaneen un código QR y paguen antes de activar el flujo de agua. Aunque la ducha también acepta monedas, los usuarios se han quejado de que la máquina no entrega cambio y muestra un aviso que dice: "No se da cambio".

El proyecto fue desarrollado por el Ayuntamiento de Almonte, en colaboración con el hotel On Hotel Oceanfront y dos ingenieros locales, con el objetivo de reducir el consumo de agua, informó The Telegraph.

Según el medio, se trata de la única ducha en funcionamiento a lo largo de los cuatro kilómetros de playa.

Tras un período de prueba gratuito, el uso de las duchas podría costar hasta un euro por una sesión de un minuto.

La iniciativa ha generado opiniones divididas entre los habitantes de la zona.

"Qué vergüenza... A ver si aprenden de la playa de Mazagón, que tiene duchas gratuitas", escribió un usuario en Instagram.

Otro comentó: "Me parece una gran idea. Cada verano, tanto niños como adultos desperdician mucha agua. Cobrar por usarla hace que la gente lo piense dos veces antes de malgastarla".

En octubre, otro popular destino turístico de España anunció que planea prohibir fumar en sus playas para evitar que las colillas contaminen la arena.

El Ayuntamiento de San Sebastián prevé modificar la ordenanza municipal para prohibir fumar y promover espacios libres de humo en las playas de la ciudad.

"La ordenanza tiene como objetivo prohibir fumar en las playas del municipio, permitir el acceso de perros durante todo el año bajo condiciones específicas, garantizar una convivencia respetuosa mediante normas de higiene, control y seguridad, y fomentar la tenencia responsable de mascotas y el cuidado de los espacios públicos", señaló el ayuntamiento.

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Traducción de Leticia Zampedri