Con temperaturas en alza, tribunal de París fallará en caso histórico sobre cambio climático

Un día después de que Francia registró temperaturas récord, un tribunal de París se pronunciará el jueves en un caso histórico sobre cambio climático que podría obligar al gigante energético TotalEnergies a reducir su producción de petróleo y gas.

La demanda, presentada por un grupo de ONGs y la ciudad de París, sostiene que la corporación francesa está infringiendo una ley de 2017 que exige a las empresas prevenir abusos de derechos humanos y riesgos ambientales. Es la primera vez que la llamada ley del deber de vigilancia corporativa se aplica al cambio climático.

Las organizaciones ecologistas Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA y France Nature Environnement iniciaron el proceso en 2020.

Sostienen que TotalEnergies es uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero y han pedido al tribunal que obligue a la empresa a reducir la producción de petróleo en un 37% y la de gas en un 25% para 2030. La demanda también pide que se paralicen todos los nuevos proyectos relacionados con los combustibles fósiles.

La decisión coincide con una brutal ola de calor en Europa. Las altas temperaturas afectaron también a Reino Unido y España, donde las agencias meteorológicas emitieron alertas rojas —como en Francia— sobre los riesgos del calor extremo para decenas de millones de personas.

La emblemática Torre Eiffel y el museo del Louvre se han visto obligados a restringir los horarios de visita, y los horarios escolares y del transporte se han visto afectados en todo el continente.

El cambio climático causado por el hombre está vinculado a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, y las proyecciones de la agencia climática de Naciones Unidas señalan que es probable que en los próximos cinco años se pulvericen más récords de calor.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la media global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

Durante los últimos cuatro años, más de 200.000 personas en toda Europa murieron por causas relacionadas con el calor, y la mayoría de esas muertes eran evitables, indicó este mes la oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud.

La decisión será la última en una serie de fallos en casos sobre cambio climático. El año pasado, el máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, señaló que los países podrían estar infringiendo el derecho internacional si no adoptan medidas para proteger al planeta del cambio climático. En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las naciones deben proteger mejor a su población de las consecuencias del cambio climático.

En 2019, la Corte Suprema de los Países Bajos emitió la primera gran victoria legal para los activistas climáticos cuando los jueces dictaminaron que la protección frente a los efectos potencialmente devastadores del cambio climático era un derecho humano y que el gobierno tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.