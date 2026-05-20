Revelan cuál es el país con más playas con Bandera Azul y mejor calidad ambiental en 2026

España volvió a liderar el ranking mundial de playas con Bandera Azul, según los premios internacionales de costas correspondientes a 2026.

La distinción, otorgada por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), funciona como uno de los principales sellos internacionales de calidad para playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas que cumplen exigentes estándares ambientales y de seguridad.

Para obtener la Bandera Azul, las zonas costeras son evaluadas en aspectos como accesibilidad, calidad del agua, servicios, seguridad, educación ambiental y gestión responsable del entorno.

El programa nació en Francia en 1985 y desde entonces se expandió a nivel internacional mediante auditorías y controles realizados por jurados especializados.

En 2026, España conservó el primer lugar con un récord de 794 playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas distinguidas con Bandera Azul.

Además, siete playas españolas —entre ellas Sant Joan, en Alicante, y La Fossa, en Calpe— forman parte del reducido grupo que mantuvo la certificación de manera ininterrumpida desde la expansión internacional del programa en 1987. En conjunto, representan alrededor del 15 % de todas las playas Bandera Azul del mundo.

“España nunca había alcanzado resultados tan destacados dentro del programa”, afirmó José Palacios Aguilar, presidente de la delegación española de la FEE. “Este éxito refleja el trabajo coordinado entre autoridades municipales, regionales y nacionales para cumplir criterios cada vez más exigentes”.

Grecia quedó en el segundo lugar del ranking con 624 zonas costeras premiadas. Solo en la isla de Creta se otorgaron 154 Banderas Azules, además de 17 reconocimientos para puertos deportivos y otros 17 para embarcaciones turísticas.

Por detrás apareció Italia, con 525 playas distinguidas en distintas regiones del país, desde Cerdeña hasta Apulia. Francia, en tanto, sumó 485 sitios reconocidos, mientras que Portugal alcanzó un total de 438 Banderas Azules: 396 para playas, 21 para puertos deportivos y 21 para embarcaciones de ecoturismo.

Más atrás se ubicó Irlanda, que recibió 95 reconocimientos para la temporada de baño de 2026, prevista entre junio y septiembre.

En el Reino Unido, la organización Keep Britain Tidy confirmó que 63 lugares de Inglaterra cumplieron este año con los requisitos para obtener la certificación. De ellos, 24 se encuentran en el suroeste del país, incluidas playas como Porthminster, Summerleaze y Widemouth Bay, en Cornualles.

Además, en Gales la FEE distinguió otras 20 zonas costeras, entre ellas Rest Bay, Trecco Bay y el puerto deportivo de Porthcawl.

Sin embargo, la playa North Beach de Tenby perdió este año su histórica Bandera Azul debido a un deterioro en la calidad del agua.

“Todos estos lugares son hermosos, pero ver ondear esa bandera también garantiza que son playas limpias, seguras y bien administradas”, explicó Owen Derbyshire, director ejecutivo de Keep Wales Tidy.

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Traducción de Leticia Zampedri