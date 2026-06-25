“Parecía una guerra”: venezolanos relatan el horror tras el terremoto que derrumbó edificios

Los venezolanos relataron el momento en que dos fuertes terremotos sacudieron Caracas en un intervalo de 39 segundos, dejaron al menos 164 muertos y más de 10.000 desaparecidos.

Los testigos recordaron que los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, los más fuertes registrados en el país en más de un siglo, provocaron el derrumbe de edificios y desataron el pánico entre los residentes, que salieron en masa a las calles.

La presidenta Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia después de que los terremotos dejaran a personas atrapadas bajo los escombros y obligaran al cierre del principal aeropuerto internacional del país.

Se espera que la cifra de muertos aumente. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que existe un 44 % de probabilidad de que el número de víctimas mortales supere las 10.000.

open image in gallery Fanny Nasri espera noticias de su hijo, Antonio Nasri, junto a Noemí Córdoba, quien aguarda información sobre su nieta, mientras los equipos de emergencia trabajan en un edificio colapsado en Caracas, Venezuela ( Reuters )

Los equipos de rescate trabajaban contrarreloj la mañana del jueves para encontrar sobrevivientes. En videos difundidos tras el desastre se veía a familias recorriendo los escombros en busca de sus seres queridos.

Un residente de Caracas describió el terremoto como "un rugido que venía de la tierra".

Amparo Díaz contó a CNN que los sismos sacudieron su edificio de apartamentos. "Las paredes se movían y sentía que estaba sobre el agua".

Otro testigo, Héctor Ricci, declaró a AP: "Empezó de forma gradual y luego fue aumentando poco a poco. Al final, todos tuvimos que salir de nuestras casas y reunirnos".

open image in gallery Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela de manera consecutiva ( The Independent )

María Alejandra dijo a Reuters que la escena fue "como una película de terror" y agregó: "Tuvimos que trepar sobre los escombros y todo lo demás".

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que el potente doble sismo fue un "doblete", un término que describe dos terremotos que ocurren con poco tiempo de diferencia y a corta distancia entre sí.

Por lo general, un terremoto de mayor magnitud va seguido de réplicas mucho más pequeñas. Sin embargo, un doblete está formado por dos sismos de magnitud similar que están relacionados entre sí, aunque desde el punto de vista sismológico son eventos distintos.

open image in gallery Un hombre camina junto a un incendio frente a un edificio tras el terremoto en Catia La Mar, estado La Guaira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Caracas ( AFP/Getty )

Jesús Alejandro Pina, un ingeniero de 38 años que vive en Caracas, contó que se encontraba en el último piso de un edificio de siete niveles cuando ocurrieron los terremotos.

"Fue muy, muy fuerte", declaró a Al Jazeera. "No sé exactamente cuánto duró, pero me pareció que fue alrededor de un minuto".

"Los vidrios se rompían, los cuadros se caían, el televisor también. Todo se caía. Las lámparas, cualquier objeto de cristal, incluso las columnas y las vigas hacían ruido".

Por su parte, Ruiz García, quien había ido a visitar a su abuela, dijo al mismo medio: "Parecía una de esas imágenes de un país en guerra. Se oía a la gente gritar pidiendo ayuda para poder salir".

La Federación Internacional de la Cruz Roja informó que su sede central sufrió "daños críticos" mientras coordinaba las operaciones de rescate para encontrar sobrevivientes.

"Si bien continúan las evaluaciones, las necesidades más urgentes son la búsqueda y el rescate, el alojamiento de emergencia para las familias cuyos hogares resultaron dañados o destruidos, y la atención médica de emergencia, incluida la atención de traumatismos y el apoyo psicosocial", señaló la organización en un comunicado publicado el jueves.

"También se prevé que el acceso a agua potable, saneamiento y artículos básicos para el hogar sea una prioridad en las próximas horas y días".

España y China también se comprometieron a apoyar al país con ayuda, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció asistencia a sus "buenos amigos" en Venezuela.

Además, el jueves la Unión Europea activó su programa satelital Copernicus para apoyar las labores de recuperación con datos que ayudan a identificar riesgos y prevenir la pérdida de vidas y nuevos daños.

Traducción de Leticia Zampedri