Popular ciudad portuaria española se convierte en la última en introducir un impuesto turístico

Una ciudad portuaria española ha introducido un nuevo impuesto turístico que deberán pagar tanto los pasajeros de cruceros como los visitantes que pernocten en la zona.

El gobierno local de Vigo, una de las paradas más populares de los cruceros que visitan el noroeste de España, ha aprobado una nueva tasa que cobrará a los turistas hasta 2,34 dólares.

Los turistas no se verán afectados este verano, ya que el impuesto se introducirá en octubre de 2026, momento en el que se aplicará de forma gradual.

Hasta el 1° de julio de 2027, el impuesto solo se aplicará a las dos primeras noches de estadía, pero después de esa fecha, el impuesto se aplicará a un máximo de cinco noches por cada alojamiento.

Los cruceros turísticos que atraquen en los puertos de Vigo no estarán sujetos a este impuesto de inmediato, pero la tasa nocturna entrará en vigor el 1° de julio de 2027.

Quienes hayan reservado un hotel de cinco estrellas pagarán la tarifa máxima, de $2,34 por noche, mientras que las estancias en hoteles de tres y cuatro estrellas costarán $1,88.

Los alojamientos de una y dos estrellas, los jubilados y los pasajeros de cruceros pagarán una tarifa nocturna de $1,41.

Los albergues, campamentos, alojamientos rurales, apartamentos turísticos y casas pagarán menos, $0,94.

El impuesto no se aplicará a los ciudadanos de Vigo, mientras que otros visitantes podrán solicitar exenciones, como por ejemplo, si visitan la ciudad por motivos de salud, participan en un evento deportivo o se alojan en viviendas sociales.

Los jóvenes, las personas con ciertas discapacidades y quienes visiten Vigo con estancias subvencionadas por programas sociales tampoco pagarán este impuesto.

La ciudad se ha convertido en el último destino turístico de España en introducir un impuesto para los visitantes. Cataluña, que incluye la popular ciudad de Barcelona, y las Islas Baleares también cuentan con impuestos similares.

Barcelona tiene actualmente una de las tasas turísticas más altas de Europa, debido a que los visitantes pagan tanto una tasa turística regional como una tasa municipal.

Ambas tarifas se incrementaron el 1° de abril, lo que significa que ahora los visitantes pagan entre $12 y $18 por persona y noche, dependiendo de su alojamiento.

Traducción de Sara Pignatiello