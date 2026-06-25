Mandatarios de todo el mundo reaccionan a fuertes sismos en Venezuela con ofertas y solidaridad

Mandatarios de distintas partes del mundo reaccionaron el jueves con mensajes de solidaridad y ofertas de ayuda luego que dos potentes sismos sacudieran Venezuela, dejando al menos 164 muertos, más de 1.000 heridos y a muchas personas atrapadas bajo edificios derrumbados.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles por la noche se encuentran entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo y pudieron sentirse en toda la región.

Las autoridades venezolanas intentaban aprovechar al máximo las horas de luz para acelerar los esfuerzos de rescate de personas que se cree que permanecen atrapadas bajo los escombros.

Estas son algunas de las reacciones de mandatarios de distintas partes del mundo a los sismos en Venezuela.

Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio

“El gobierno de Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores sismo”, escribió el secretario de Estado Marco Rubio en la plataforma social X.

“Estados Unidos acompaña al pueblo venezolano en este momento difícil y, por instrucción del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria a Venezuela”, añadió.

Presidente de Francia, Emmanuel Macron

El presidente francés Emmanuel Macron recurrió a la plataforma social X para expresar la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano y señaló que un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y despeje “se despliega de inmediato” hacia Venezuela.

“Francia está lista, junto con sus socios europeos, para brindar asistencia a las poblaciones afectadas en respuesta a las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas”, escribió.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que un equipo de rescatistas militares, junto con personal médico, partirá hacia Venezuela el jueves. No precisó cuántas personas viajarían.

“Determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten”, indicó la mandataria mexicana.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, expresó la “determinación” de su país de apoyar al gobierno de Venezuela en sus esfuerzos de recuperación.

Lula señaló en X que había instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil a evaluar la situación en Venezuela “y a valorar qué medidas de asistencia podría adoptar Brasil”.

“Reafirmo nuestra determinación de apoyar al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas en esta nación hermana, cuyo pueblo ha demostrado una gran resiliencia frente a la adversidad”, escribió.

Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun

“China ha tomado nota de los informes relativos a Venezuela. Expresamos nuestras sinceras condolencias al gobierno venezolano y a las personas afectadas”, declaró el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa.

Añadió que “China está dispuesta a brindar asistencia a Venezuela en la medida de sus posibilidades, de acuerdo con las necesidades de Venezuela”.

Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

“Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche”, escribió en Instagram el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”.

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

“Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto”, escribió en X el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. "Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.