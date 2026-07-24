Incendios forestales en España y el sur de Francia obligan a evacuar a decenas de miles

El gobierno de España declaró una emergencia nacional el viernes después de que los incendios forestales obligaron a evacuar a unas 10.000 personas en la región central de Madrid, mientras que en el sur de Francia decenas de miles huyeron de sus hogares para escapar de dos grandes fuegos.

La declaración de emergencia nacional supone que el Ministerio del Interior español, que controla a la policía y las fuerzas de seguridad, asume la supervisión de las labores de extinción de las comunidades autónomas, que luchan para sofocar múltiples incendios avivados por una ola de calor.

El gobierno de la región de Madrid, que abarca una amplia zona alrededor de la capital homónima, informó que 10.000 personas fueron evacuadas de distintos pueblos, mientras varios incendios avanzaban sin control el jueves por la noche.

En lo que va de año, se estima que en España se han quemado 1.300 kilómetros cuadrados (500 millas cuadradas) de terreno, más de cuatro veces más que a estas alturas en 2025.

Los incendios de este año incluyen el segundo más grande registrado nunca en España, que consumió unos 320 kilómetros cuadrados (120 millas cuadradas) en los últimos días en la provincia de Guadalajara, al norte de Madrid. Trece personas murieron en un fuego en el sur de España a principios de mes, que fue el más letal en la historia reciente del país.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió el miércoles un pacto entre los partidos de todo el espectro político para combatir el cambio climático, que, según manifestó, es clave para adaptarse a un clima con mayor propensión a los incendios.

Se espera que las temperaturas superen los 39º Celsius (102º Fahrenheit) en partes del sureste de España, y podrían alcanzar máximas de hasta 44º C (111º F).

En Francia, las autoridades del suroeste del país ordenaron el viernes más evacuaciones masivas en la costa atlántica debido a grandes incendios forestales. Se calcula que 40.000 personas han tenido que abandonar hogares en los últimos dos días en la región.

Más de 87 kilómetros cuadrados (34 millas cuadradas) han sido arrasados por el fuego activo desde el miércoles cerca de la turística península de Cap Ferret. Algunos han tenido que huir de la zona en barco.

Francia solicitó la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

“Pronto podremos contar con refuerzos, incluidos dos aviones cisterna Canadair croatas, dos aeronaves Air Tractor portuguesas y dos helicópteros Black Hawk de gran capacidad de carga procedentes de la República Checa y Eslovaquia”, afirmó el presidente, Emmanuel Macron.

El sur de Europa ha registrado múltiples grandes incendios este verano. Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

A nivel mundial, 2025 fue el tercer año más caluroso jamás registrado, lo que causó severas olas de calor en toda Europa. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía, especialmente en el sureste del continente, lo que hace que la región sea más vulnerable a efectos en la salud y a los incendios forestales.

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Petrequin informó desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.