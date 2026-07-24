Merz reorganiza altos cargos del gobierno alemán para frenar el avance de la ultraderecha

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, reorganizó el viernes los principales puestos de su profundamente impopular gobierno en un intento por mejorar su suerte de cara a unas elecciones regionales en las que un partido de extrema derecha podría lograr su primer gobernador estatal.

Merz asumió el cargo hace menos de 15 meses con promesas de reformar y reactivar la economía alemana, la mayor de Europa, tras años de estancamiento. Pero ese giro económico ha tardado en ponerse en marcha. Y la coalición de centro, integrada por el bloque conservador Unión de Merz y los socialdemócratas de centroizquierda —dos rivales tradicionales—, no ha logrado aún convencer a los votantes de que puede ofrecer resultados.

Eso ha hecho que la popularidad de Merz caiga a niveles mínimos, mientras la ultraderechista Alternativa para Alemania, o AfD, ha capitalizado el descontento generalizado.

Merz aprovechó para introducir una serie de cambios después de que un aliado de alto rango renunciara como líder del grupo parlamentario de su partido debido a una conducta personal que socavó su credibilidad. Merz planea colocar a su jefe de gabinete, Thorsten Frei, en ese puesto.

El dirigente alemán indicó que la ministra de Salud, Nina Warken, ocupará el lugar de Frei en la Cancillería, un cargo clave para el buen funcionamiento del gobierno. Otro aliado cercano, Carsten Linnemann, secretario general del partido de Merz, asumirá como ministro de Salud.

Merz señaló que habrá más cambios en el gabinete, pero no ofreció detalles. Afirmó que esas decisiones tomarán “unos días más, y quizá más tiempo”.

Los partidos gobernantes afrontan tres difíciles elecciones regionales en septiembre. En los comicios de Sajonia-Anhalt, en el este del país, del 6 de septiembre, AfD confía en obtener una mayoría que le daría el control de un gobierno estatal por primera vez.

Tras meses en los que los votantes se sintieron desalentados por las disputas internas en la coalición, el gobierno de Merz se ha embarcado recientemente en grandes planes para un cambio que podría ser doloroso —incluida una propuesta de reforma del envejecido sistema de pensiones que contemplaría elevar gradualmente la edad de jubilación, recortes al impuesto sobre la renta para quienes tienen ingresos bajos y medios escasos, y un esfuerzo por reducir la burocracia.

“El gobierno ha encontrado su ritmo, pese a algunas críticas”, declaró Merz la semana pasada. “Hemos cumplido y hemos reconocido la dimensión de las tareas que tenemos por delante”.

Sin embargo, apenas unos días después se enfrentó a una nueva distracción. Jens Spahn renunció como líder del grupo parlamentario de la Unión —uno de los cargos más poderosos de la coalición— después de que se supiera que él y su esposo habían recurrido a los servicios de una madre subrogada en Estados Unidos para tener un bebé.

La gestación subrogada no está permitida en Alemania. El partido de Merz se opone a autorizarla, una postura que reafirmó en una convención en febrero, y el propio Spahn se había pronunciado en contra en el pasado. Eso provocó acusaciones de doble rasero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.