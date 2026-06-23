Al menos 40 personas mueren ahogadas en Francia en medio de una ola de calor de 43 °C

Cuarenta personas murieron ahogadas en Francia en los últimos días mientras intentaban aliviar el calor récord, informó este martes el primer ministro, en medio de la intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa.

Antes de una reunión de emergencia para abordar la situación, Sébastien Lecornu declaró: “Las cifras que acabamos de recibir son muy preocupantes: desde el 18 de junio se han registrado 40 muertes por ahogamiento, la mayoría de ellas de personas jóvenes”.

Ante las altas temperaturas, miles de personas han buscado refugio en canales y ríos de todo el país. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, dijo comprender la necesidad de escapar del calor, pero advirtió sobre los riesgos de nadar en lugares no habilitados o potencialmente peligrosos.

Gran parte de Francia permanece bajo alerta por calor extremo. Según Météo-France, este martes se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C, con máximas de hasta 43 °C en algunas zonas del oeste del país.

Las autoridades recomendaron evitar nadar sin supervisión mientras la ola de calor afecta a Francia ( AFP/Getty )

Francia registró la tarde y la noche más calurosas desde que comenzaron los registros en 1947, mientras 54 departamentos permanecen bajo alerta roja por una ola de calor que los meteorólogos califican de sin precedentes.

El lunes, los servicios de emergencia no lograron reanimar a dos niños, de 2 y 4 años, que fueron encontrados inconscientes por su madre dentro del automóvil familiar, estacionado frente a su casa en Carpentras, en el sureste del país, informó la fiscalía local.

Además, tres adultos mayores murieron en incidentes separados en la región de Burdeos debido a problemas de salud relacionados con la ola de calor que afectó el fin de semana.

El calor extremo también golpea a Reino Unido, Italia y España, donde se han registrado temperaturas récord en algunas regiones, provocando interrupciones en las escuelas y en los sistemas de transporte.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Europa se está calentando a un ritmo más del doble del promedio mundial, lo que aumenta la probabilidad de que se repitan episodios de calor prolongado como el actual.

En París, miles de personas enfrentaron una jornada sofocante después de pasar noches casi sin dormir en viviendas poco preparadas para soportar temperaturas tan elevadas. Además, algunos servicios ferroviarios fueron cancelados, entre ellos varias conexiones entre la capital francesa y Bruselas.

El impacto también comienza a sentirse en la economía. “Francia está funcionando a un ritmo más lento. En la medida de lo posible, las empresas están aplicando las recomendaciones para proteger a sus trabajadores”, declaró a BFM TV Patrick Martin, presidente de la patronal francesa MEDEF.

En distintos puntos de París, las tiendas agotaron sus existencias de ventiladores eléctricos ante el aumento de la demanda.

En Italia, el Ministerio de Salud emitió la alerta máxima para 15 ciudades y las autoridades adoptaron medidas para limitar la actividad laboral al aire libre. Además, se esperan tormentas durante la tarde del martes en los Alpes y los Apeninos, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y granizo.

Por su parte, la agencia meteorológica de España activó alertas rojas en varias zonas del país por temperaturas que podrían alcanzar los 44 °C. La medida llega después de una jornada extrema el lunes, cuando la localidad de Andújar superó los 45 °C.

La noche tampoco ofreció alivio: a primeras horas del martes, unas 30 estaciones meteorológicas seguían registrando temperaturas superiores a los 25 °C.

Traducción de Leticia Zampedri