París restringe la venta de alcohol mientras la ola de calor de 40 °C golpea a Francia

París prohibió el consumo de alcohol en espacios públicos desde el mediodía del viernes, mientras Europa continúa enfrentando una ola de calor vinculada a cientos de muertes, incendios forestales y la cancelación de eventos en varios países.

La medida entró en vigor cuando la temperatura alcanzó los 36 °C y se mantendrá durante el fin de semana, en un intento por reducir el riesgo de más muertes.

El miércoles, París registró una temperatura récord de 40,9 °C para un mes de junio. Además, al menos 55 personas, muchas de ellas jóvenes, murieron ahogadas en Francia desde el 18 de junio mientras intentaban aliviarse del calor, según las autoridades.

La ola de calor sigue presionando a los sistemas de salud, provocando cierres de carreteras y alimentando incendios forestales en distintos puntos de Europa, incluida Alemania. Allí, los bomberos no pudieron controlar un incendio en un antiguo campo de entrenamiento para tanques debido a la presencia de munición sin explotar.

En España, los bomberos advirtieron que no están preparados para enfrentar otro verano marcado por grandes incendios forestales, mientras las temperaturas alcanzan niveles de hasta 18 °C por encima del promedio para esta época del año.

Los organizadores de la Marcha del Orgullo de París informaron que la policía les pidió cambiar la fecha del evento para evitar una mayor presión sobre los servicios de emergencia, ya exigidos por las altas temperaturas.

Según los organizadores, analizan trasladar la marcha a septiembre, después de que la policía advirtiera que prohibiría la actividad prevista para el sábado si no cumplía con esa solicitud.

"Estamos llegando a un punto de saturación en los hospitales", afirmó el jefe de la Policía de París, Patrice Faure, quien sostuvo que la prohibición de consumir alcohol en espacios públicos era necesaria para frenar el aumento de las hospitalizaciones.

Por su parte, la ministra francesa de Salud, Stéphanie Rist, informó que el servicio de ambulancias de París registra cuatro veces más paros cardíacos de lo habitual en un período de 24 horas y advirtió que las personas jóvenes también se están viendo afectadas.

open image in gallery París impuso restricciones a eventos y al consumo de alcohol esta semana tras soportar temperaturas cercanas a los 40 °C ( Getty )

Las temperaturas continúan en niveles extremos en Francia y Reino Unido, donde ya se han batido récords para el mes de junio. En Italia, se esperaba que el calor se intensificara durante el fin de semana, con las primeras temperaturas de 40 °C del verano.

El miércoles, cinco personas murieron en Italia en menos de 24 horas. Entre ellas se encontraba un trabajador que se desplomó mientras realizaba labores de mantenimiento en una obra de infraestructura hídrica en la zona de Padua.

En España, el Instituto de Salud Carlos III estima que la ola de calor ya está relacionada con 212 muertes. En el mismo período del año pasado, entre el 21 y el 24 de junio, se registraron 98 fallecimientos.

Además, un incendio forestal en la provincia de Huesca, en el noreste del país, arrasó más de 4.000 hectáreas y obligó a evacuar a unas 240 personas el jueves.

Aunque el incendio ya estaba bajo control este viernes, los residentes solo pudieron regresar a sus viviendas en convoyes organizados por la Guardia Civil para recoger sus pertenencias personales.

open image in gallery Una jirafa come frutas y verduras congeladas en el Zoológico de Roma mientras la ola de calor continúa ( AFP/Getty )

Los bomberos de Castilla y León advirtieron que no están preparados para afrontar otro verano de incendios forestales, después de que el año pasado unas 140.000 hectáreas se quemaran y al menos cinco personas murieran.

Alemania también enfrentó un incendio forestal el viernes. El fuego afectó un parque nacional al norte de Berlín que anteriormente funcionó como campo de entrenamiento para tanques soviéticos.

Las llamas consumían unas 120 hectáreas, pero los bomberos no pudieron combatir el incendio de forma directa debido a la presencia de munición sin explotar.

"Ha habido explosiones desde hace algún tiempo", explicó un portavoz del distrito. "Es una zona con una alta concentración de munición sin detonar, clasificada como categoría 4.

"Eso hace imposible realizar tareas directas de extinción del incendio, ya que pondrían en riesgo la seguridad del personal de emergencia".

open image in gallery Bomberos franceses trasladan a un paciente en camilla en Nantes el 26 de junio, en medio de la intensa ola de calor que afecta al país ( Reuters )

La ola de calor está asociada a un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo omega, que mantiene una masa de aire caliente sobre una misma región durante períodos prolongados, mientras en las zonas vecinas predominan condiciones más frescas.

Según un grupo de científicos, este episodio de calor extremo habría sido "prácticamente imposible" sin el cambio climático provocado por la actividad humana. Además, señalaron que las altas temperaturas nocturnas registradas esta semana son 100 veces más probables que hace apenas dos décadas.

"En la región analizada, esta es la ola de calor más intensa jamás registrada", afirmó el grupo de científicos climáticos World Weather Attribution en su más reciente informe.

Traducción de Leticia Zampedri