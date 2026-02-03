Marius Borg Høiby: quién es el hijo de la heredera de Noruega, mientras ella se disculpa por vínculos con Epstein

El hijo de la princesa heredera de Noruega comenzó a ser juzgado por cargos de violación, violencia doméstica, agresión y posesión de drogas.

Marius Borg Høiby compareció esta semana ante un tribunal en Oslo, donde se declaró inocente de cuatro cargos de violación y uno de violencia doméstica, aunque admitió varias infracciones menores.

El juicio del joven de 29 años ha sido calificado como “el mayor escándalo en la historia de la realeza noruega”. El proceso se da en medio de un creciente escrutinio sobre la familia real, especialmente por los vínculos de su madre, la princesa heredera, con el financiero acusado de pedofilia Jeffrey Epstein.

Esto es lo que se sabe sobre Høiby y el caso en su contra.

¿Quién es Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby es hijo de Mette-Marit Tjessem Høiby, princesa heredera de Noruega, y hijastro de Haakon, príncipe heredero y sucesor al trono.

Como su vínculo con la familia real es por matrimonio y no por sangre, Marius no posee títulos reales ni forma parte de la línea de sucesión.

Su madre trabajaba como camarera cuando conoció a su padre, Morten Borg, un delincuente condenado por tráfico de cocaína. Según se informó, Borg se encontraba en prisión cuando nació su hijo.

Marius Borg Høiby podría recibir hasta diez años de cárcel si es condenado ( NTB/AFP via Getty Images )

Mette-Marit conoció a Borg a través de su entonces prometido, John Ognby, también un delincuente condenado. La relación terminó luego de que, según se denunció, Ognby la persiguiera por la calle con un cuchillo.

En 1999, Mette-Marit conoció al príncipe heredero de Noruega, Haakon Magnus, gracias a amigos en común. La pareja se casó en 2001 y tuvo dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra, que nació en 2004, y el príncipe Sverre Magnus, en 2005.

Con la llegada de la familia al centro de la atención pública, la prensa comenzó a llamar a Marius “Pequeño Marius”, en alusión a un hijo ilegítimo de la novela Poison (1883).

A diferencia de sus medio hermanos, Marius rara vez aparece en público, en gran medida porque no tiene título real ni un rol oficial dentro de la monarquía.

El príncipe heredero Haakon Magnus afirmó: "Lo queremos. Es una parte importante de nuestra familia. Es ciudadano noruego, por lo que tiene las mismas responsabilidades que cualquier otra persona, así como los mismos derechos". ( Getty Images )

Marius Borg Høiby estudió Administración de Empresas en Estados Unidos en 2017, pero abandonó la carrera sin completar el título.

Luego trabajó como pasante para el diseñador de moda alemán Philipp Plein y más tarde como editor de estilo en la revista de moda británica Tempus. Cuando la publicación se refirió a él como “el príncipe de Noruega”, debió eliminar todas esas menciones de sus ediciones impresas y digitales tras una fuerte reacción pública.

Ese mismo año, Marius fue condenado y multado por posesión de drogas, luego de ser arrestado en el festival Palmesus.

Antes del inicio del juicio, el príncipe heredero Haakon Magnus se refirió públicamente a su hijastro. “Lo queremos. Es una parte importante de nuestra familia. Es ciudadano noruego, por lo que tiene las mismas responsabilidades que cualquier otra persona, así como los mismos derechos”.

Sobre las presuntas víctimas, añadió: “Pensamos en ellas y sabemos que muchas están atravesando un momento difícil”.

La princesa heredera Mette-Marit Tjessem Høiby (izquierda), junto a su esposo, el príncipe heredero Haakon Magnus (centro), y Marius Borg Høiby (derecha), en una imagen de 2011. También aparecen el príncipe Sverre Magnus (al frente, a la izquierda) y la princesa Ingrid Alexandra (al frente, al centro). ( Getty Images )

¿Cuáles son los cargos en su contra?

Marius Borg Høiby enfrenta 38 cargos ante el tribunal de distrito de Oslo. El martes se declaró inocente de cuatro acusaciones de violación y una de violencia doméstica.

Al mismo tiempo, reconoció su responsabilidad en otros delitos, entre ellos conducta sexual ofensiva, exceso de velocidad y conducir sin una licencia válida. También se declaró parcialmente culpable —una figura contemplada por la ley noruega— de agresión agravada y comportamiento temerario.

El proceso judicial se extenderá durante siete semanas y está previsto que Marius declare el miércoles.

Las acusaciones más graves incluyen una presunta violación y una relación sexual con una mujer inconsciente en octubre de 2023, además de tres cargos adicionales por violación mediante agresión sexual a mujeres en estado de indefensión, ocurridos en diciembre de 2018, marzo de 2024 y noviembre de 2024.

El lunes, Marius Borg Høiby se presentó ante la justicia para responder por 38 cargos, incluidos violación y violencia doméstica ( Reuters )

Marius Borg Høiby se expone a una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable en un juicio que está previsto que se extienda hasta el 19 de marzo. Durante el proceso, se espera que declaren siete presuntas víctimas.

“Ante la ley todos son iguales”, sostuvo ante el tribunal el fiscal principal, Sturla Henriksboe. “El acusado es hijo de la princesa heredera y forma parte de la familia real, pero debe ser tratado como cualquier otra persona imputada por los mismos delitos”.

Además, el domingo Høiby fue detenido por acusaciones independientes, entre ellas agresión, amenazas con un arma blanca y la presunta violación de una orden de alejamiento. Como resultado, quedó en prisión preventiva por cuatro semanas.

Los vínculos de la princesa heredera con Epstein

Crecen las preguntas sobre los vínculos de la princesa heredera Mette-Marit con Jeffrey Epstein ( Getty Images )

La madre de Høiby, la princesa heredera Mette-Marit Tjessem Høiby, figura mencionada cientos de veces en la más reciente entrega de documentos sobre Jeffrey Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a fines de enero.

De acuerdo con esos archivos, en 2012 Mette-Marit intercambió mensajes con Epstein sobre su hijo Marius y le consultó si sería inapropiado que una madre sugiriera como fondo de pantalla para su hijo de 15 años la imagen de dos mujeres “desnudas” cargando una tabla de surf.

La respuesta de Epstein fue tajante: “Que ellos decidan; la madre debería mantenerse al margen”, escribió.

Los documentos también indican que la princesa heredera pasó cuatro días en la residencia de Epstein en Palm Beach, Miami, en enero de 2013.

Tras la publicación de esta información, Mette-Marit difundió un comunicado en el que reconoció haber actuado con “mal criterio” en su relación con el empresario y expresó su solidaridad con las víctimas.

“Jeffrey Epstein es responsable de sus actos”, afirmó. “Debo asumir la responsabilidad por no haber revisado con mayor cuidado sus antecedentes y por no haber comprendido a tiempo qué tipo de persona era. Lo lamento profundamente y asumo plenamente esa responsabilidad”.

Traducción de Leticia Zampedri