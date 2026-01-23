El exsnowboarder olímpico Ryan Wedding, quien figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, fue arrestado, según confirmaron fuentes a la agencia AP.

Wedding, exatleta canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, ingresó en la lista del FBI por presuntamente ordenar decenas de asesinatos en distintos países, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de América Latina.

El exdeportista, de 44 años, está acusado de liderar una red internacional de narcotráfico. Las autoridades lo vinculan con múltiples homicidios que habrían sido ordenados para fortalecer sus actividades criminales.

El FBI había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura y posterior condena.

Se espera que el arresto sea anunciado oficialmente este viernes por la mañana, durante una conferencia de prensa encabezada por el director del FBI, Kash Patel, en California.

Una fuente oficial indicó que Wedding fue capturado en México.

El exsnowboarder olímpico Ryan Wedding, quien figuraba en la lista de los fugitivos más buscados del FBI ( Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved )

Wedding representó a su país natal, Canadá, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, celebrados en Salt Lake City.

En 2024 fue acusado de liderar una red de narcotráfico que utilizaba camiones de carga para trasladar cocaína entre Colombia, México, el sur de California y Canadá. Las autoridades señalaron que utilizaba varios alias, entre ellos “El Jefe”, “Public Enemy” y “James Conrad Kin”.

En noviembre de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, presentó una nueva acusación formal contra Wedding, que incluye cargos adicionales por asesinato, manipulación e intimidación de testigos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Según las autoridades, Wedding y sus cómplices usaron un sitio web canadiense llamado The Dirty News para publicar la fotografía de un testigo, con el objetivo de que pudiera ser identificado y asesinado.

El testigo fue localizado en un restaurante de Medellín, en enero, y recibió un disparo en la cabeza.

Wedding también enfrenta cargos por narcotráfico en Canadá relacionados con una causa abierta en 2015, según informó la Real Policía Montada de Canadá.

De acuerdo con los registros federales, ya había sido condenado anteriormente en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a prisión en 2010.

Traducción de Leticia Zampedri