Justicia española investiga denuncias de abuso sexual contra Julio Iglesias

Los fiscales en España están analizando denuncias según las cuales el cantante Julio Iglesias habría agredido sexualmente a dos antiguas empleadas en sus propiedades de la República Dominicana y las Bahamas.

El miércoles, la fiscalía española indicó a The Associated Press que las acusaciones se derivan de informaciones publicadas por medios a comienzos de esta semana, en las que se afirma que Iglesias habría cometido abusos sexuales y físicos contra dos mujeres que trabajaron en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Hasta el momento, Iglesias no se ha pronunciado públicamente sobre estas denuncias. Russell L. King, abogado especializado en entretenimiento con sede en Miami que menciona a Iglesias como cliente en su página web, no respondió a una solicitud de comentarios de la AP.

La fiscalía española encargada de los casos ante la Audiencia Nacional señaló que recibió una denuncia formal contra Iglesias de una persona cuya identidad no ha sido revelada el pasado 5 de enero. De acuerdo con la oficina de prensa del tribunal, Iglesias podría ser citado ante la corte con sede en Madrid, que tiene competencia para juzgar presuntos delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles.

El periódico en línea español elDiario.es y el canal de televisión en español Univision Noticias publicaron la investigación conjunta sobre la supuesta mala conducta de Iglesias.

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo, tras haber vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Después de comenzar su carrera en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.