Allanan en Francia las oficinas de X, la plataforma de Elon Musk

La fiscalía de París allanó las oficinas de X, la plataforma de redes sociales de Elon Musk, antes conocida como Twitter, en el marco de una investigación por delitos cibernéticos, informó el martes.

El magnate tecnológico también fue citado a una audiencia “voluntaria” en abril, tras una investigación de un año por un presunto uso indebido de algoritmos por parte de X y de sus directivos.

Posteriormente, los investigadores ampliaron la pesquisa para incluir denuncias relacionadas con Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la plataforma. El foco está puesto en la posible generación de imágenes de abuso infantil y deepfakes de contenido sexual sin el consentimiento de las personas involucradas.

La investigación, que según un portavoz de la Comisión Europea está siendo discutida entre Bruselas y París, podría intensificar las tensiones entre Europa y Estados Unidos en torno al poder de las grandes tecnológicas y la libertad de expresión.

Musk deberá comparecer ante un tribunal francés en una "entrevista voluntaria" por el caso X ( AFP via Getty )

“En esta etapa, la conducción de esta investigación forma parte de un enfoque constructivo, con el objetivo final de garantizar que la plataforma X cumpla con la legislación francesa, en la medida en que opera en el territorio nacional”, señaló la fiscalía. Añadió que en la investigación participan la Unidad Nacional de Cibercriminalidad de la policía francesa y Europol.

Musk fue citado a comparecer de manera voluntaria en una audiencia prevista para el 20 de abril, junto con la exdirectora ejecutiva de X Corp, Linda Yaccarino.

Aunque ya se han abierto varias investigaciones contra xAI, esta es la primera vez que el empresario, de 54 años, es citado por fiscales en relación con el escándalo.

La fiscalía informó además que dejará de utilizar la plataforma X y que, a partir de ahora, solo se comunicará a través de LinkedIn e Instagram.

La policía francesa registró el martes las oficinas de X en París ( Getty )

The Independent no recibió respuesta a una solicitud de comentarios enviada a X, aunque en julio la empresa afirmó que los fiscales franceses estaban impulsando una “investigación penal con motivaciones políticas”.

El magnate ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de gobiernos de todo el mundo debido a imágenes sexualizadas generadas y editadas con Grok.

Antes de que la empresa actuara, se generaron imágenes sexualmente explícitas de mujeres reales sin su consentimiento. Recién a mediados de enero se “implementaron medidas tecnológicas para impedir que la cuenta de Grok permitiera la edición de imágenes de personas reales con vestimenta reveladora”.

Para activistas y víctimas, sin embargo, la respuesta llegó demasiado tarde como para revertir el daño causado.

Elon Musk ha sido objeto de duras críticas dentro y fuera de Estados Unidos por Grok ( Getty )

El martes, la Information Commissioner’s Office (ICO) abrió además una investigación contra la empresa matriz de Grok, xAI, y contra X. El organismo advirtió que el caso plantea “serias preocupaciones” en relación con la legislación británica de protección de datos y supone un riesgo de daño potencial significativo para el público.

La pesquisa también analizará si Grok contaba con las “salvaguardas necesarias” para prevenir este tipo de abusos.

Previamente, tanto la European Commission como el regulador británico Ofcom ya habían anunciado investigaciones contra xAI.

Grok permitió a los usuarios crear imágenes sexuales de personas sin su consentimiento hasta que la empresa finalmente implementó salvaguardas ( PA )

En su respuesta de julio, X sostuvo que la investigación francesa “socava de forma grave el derecho fundamental de X al debido proceso y pone en riesgo los derechos de nuestros usuarios a la privacidad y a la libertad de expresión”.

La empresa afirmó además que existen “serias dudas sobre la imparcialidad, la equidad y las motivaciones políticas de la investigación”, debido a la participación de varios expertos que han sido críticos de la red social, anteriormente conocida como Twitter.

“X considera que esta investigación está distorsionando la ley francesa para servir a una agenda política y, en última instancia, restringir la libertad de expresión”, añadió. “Por estas razones, X no ha accedido a las exigencias de las autoridades francesas, tal como la ley nos permite”.

