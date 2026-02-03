Gobierno británico envía expediente a la policía sobre relaciones de político con Epstein

El gobierno británico anunció el martes que envió a la policía un expediente en medio de acusaciones de que un político del Partido Laborista pasó información sensible a Jeffrey Epstein.

Los detectives están evaluando si el político, Peter Mandelson, debe enfrentar una investigación penal por dar información reservada al difunto delincuente sexual.

El primer ministro Keir Starmer dijo a su gabinete que estaba "horrorizado" por las revelaciones en los archivos de Epstein recién publicados y estaba preocupado de que aún haya más detalles por emerger.

El gobierno de Starmer está elaborando una legislación para expulsar del Parlamento a Mandelson, una figura destacada del laborismo durante décadas, y despojarlo de su título nobiliario "Lord" que acompaña toda membresía vitalicia en la Cámara de los Lores.

Los más de tres millones de páginas de documentos relacionados con Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han traído revelaciones sobre Mandelson, de 72 años, quien ocupó cargos gubernamentales de alto nivel bajo gobiernos laboristas anteriores y fue embajador en Washington hasta que Starmer lo despidió en septiembre por sus vínculos con Epstein.

Los archivos recién publicados contienen detalles sobre los contactos de Mandelson con el desacreditado financiero, incluidos correos electrónicos que transmiten fragmentos de información política, algunos de los cuales los críticos dicen que podrían haber violado la ley. La policía dice que está revisando informes de mala conducta "para determinar si cumplen con el umbral criminal para la investigación".

El portavoz de Starmer, Tom Wells, declaró que el gobierno envió a la policía su evaluación de que los documentos contienen "información financiera probablemente" sobre la crisis financiera global de 2008 y sus secuelas que no deberían haberse compartido fuera del gobierno.

Entre las revelaciones en los archivos:

En 2003-2004, documentos bancarios sugieren que Epstein envió tres pagos que suman 75.000 dólares a cuentas vinculadas a Mandelson o su pareja Reinaldo Avila da Silva. Mandelson ha dicho que no recuerda haber recibido el dinero e investigará si los documentos son auténticos. Pero renunció al gobernante Partido Laborista el domingo para no causar "más vergüenza" al partido.

En 2008, Epstein evitó el enjuiciamiento federal al declararse culpable de cargos estatales en Florida de solicitar y procurar a un menor para la prostitución. Fue sentenciado a 18 meses de cárcel.

Correos electrónicos y mensajes de texto muestran que la amistad de Mandelson con Epstein continuó después de la sentencia del financiero.

En 2009, Epstein envió a da Silva 10.000 libras (aproximadamente 13.650 dólares a las tasas actuales) para pagar un curso de osteopatía. Mandelson dijo a The Times de Londres que "en retrospectiva, fue claramente un error en nuestro juicio colectivo que Reinaldo aceptara esta oferta".

También en 2009, Mandelson, entonces secretario de negocios, parece haber dicho a Epstein que presionaría a otros miembros del gobierno para reducir un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros.

El mismo año, Mandelson envió a Epstein un informe interno del gobierno que discutía formas en que el Reino Unido podría recaudar dinero después de la crisis financiera global de 2008, incluyendo la venta de activos gubernamentales. Mandelson escribió: "Nota interesante que ha ido al PM".

En mayo de 2010, Mandelson envió un mensaje a Epstein diciendo que "fuentes me dicen que el rescate de 500.000 millones de euros" está casi completo. El mensaje fue fechado horas antes de que los gobiernos europeos anunciaran un acuerdo de 500.000 millones de euros para apuntalar el euro.

Starmer ha ordenado al servicio civil que realice una revisión "urgente" de todos los contactos de Mandelson con Epstein mientras estaba en el gobierno.

El secretario de Salud, Wes Streeting, indicó que la amistad de Mandelson con Epstein fue "una traición en muchos niveles".

"Es una traición a las víctimas de Jeffrey Epstein que continuara esa asociación y esa amistad durante tanto tiempo después de su condena", dijo Streeting a la BBC. "Es una traición no solo a un primer ministro sino a dos" — Gordon Brown, el líder del Reino Unido entre 2007 y 2010, y Starmer.

Epstein murió por suicidio en una celda de la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales en Estados Unidos que lo acusaban de abusar sexualmente de docenas de niñas.

Se envió un correo electrónico solicitando comentarios sobre los documentos a Mandelson a través de la Cámara de los Lores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.