Luigi Mangione se libra de la pena de muerte tras desestimación de dos cargos federales

Una jueza desestimó dos cargos federales contra Luigi Mangione, una decisión que le libra de una posible pena de muerte.

La jueza federal Margaret Garnett desestimó el viernes los cargos federales de asesinato y posesión de armas contra Mangione, pero mantuvo los cargos de acoso, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

El fallo de la jueza frustra el intento de la administración de Trump de ver a Mangione ejecutado por lo que describió como un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.

Mangione, de 27 años, se declaró inocente de los cargos federales y estatales de asesinato por la muerte del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. Los cargos estatales también conllevan la posibilidad de cadena perpetua.

Está previsto que la selección del jurado en el caso federal comience el 8 de septiembre, mientras que el juicio estatal aún no tiene fecha.

Una jueza federal desestimó el viernes los cargos de asesinato y posesión de armas contra Mangione, un duro revés para los fiscales que significa que Mangione ya no se enfrenta a una posible pena de muerte si lo declaran culpable ( Getty Images )

El miércoles, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan envió una carta para instar a la jueza a fijar la fecha del juicio para el 1.º de julio.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a un hotel del centro de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. En un video de vigilancia, se vio a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que en la munición estaban escritas las palabras “delay” (retrasar), “deny” (negar) y “depose” (deponer), en referencia a una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, graduado de la prestigiosa Ivy League y procedente de una familia adinerada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona (Pensilvania), a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Con el fin de mantener la promesa de campaña de Trump de perseguir enérgicamente la pena capital, la fiscal general Pam Bondi ordenó el pasado abril a los fiscales federales de Manhattan que pidieran la pena de muerte contra Mangione.

Era la primera vez que el Departamento de Justicia buscaba aplicar la pena de muerte en el segundo mandato del presidente Donald Trump. Volvió al cargo hace un año con la promesa de reanudar las ejecuciones federales después de que se interrumpieran bajo el mandato de su predecesor, el presidente Joe Biden.

Garnett, nombrada por Biden, hizo el dictamen tras una avalancha de presentaciones judiciales de la acusación y la defensa en los últimos meses. A principios de este mes celebró una audiencia oral sobre el asunto.