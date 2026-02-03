Fiscales franceses piden inhabilitar políticamente a Marine Le Pen por cinco años

Los fiscales franceses solicitaron el martes inhabilitar políticamente por cinco cinco años a la líder ultraderechista Marine Le Pen en el juicio que se le sigue en París, lo que podría impedirle postularse en las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen, de 57 años, busca revocar un fallo de marzo de 2025 que la declaró culpable de malversar fondos del Parlamento Europeo en la contratación de asistentes desde 2004 hasta 2016. Los fiscales acusaron a Le Pen de liderar un "sistema" para "desviar" fondos públicos de la UE en beneficio de su partido.

Además, solicitaron un año de arresto domiciliario con un brazalete electrónico y una multa de 100.000 euros (118.000 dólares).

El veredicto del tribunal de apelaciones debe ser emitido en una fecha posterior, posiblemente antes del verano.

Durante el juicio que comenzó el mes pasado, Le Pen reconoció que algunas personas realizaron trabajos para su partido, entonces conocido como el Frente Nacional, mientras eran pagadas como asistentes del Parlamento Europeo, calificándolo de "un error".

Uno de los fiscales, Thierry Ramonatxo, afirmó el martes que la presunta malversación de fondos públicos representa "una violación muy grave de la probidad" que otorgó al partido "una ventaja concreta en forma de ahorros sustanciales a expensas del Parlamento Europeo".

Stéphane Madoz-Blanchet, otro fiscal, denunció "un sistema" liderado por Le Pen. "Los actos de malversación de fondos públicos fueron deliberadamente y cuidadosamente ocultados", señaló.

El juicio, que involucra a Le Pen, a otros 10 acusados y al partido Reagrupamiento Nacional como entidad legal, está programado para durar hasta la próxima semana.

Los fiscales señalaron la "gravedad de los hechos" y pidieron al panel de tres jueces que declare culpables a los funcionarios del partido, con una prohibición para ocupar cargos electos.

Hablando con periodistas en la sala del tribunal el martes, Le Pen declaró: "Nunca espero una sorpresa agradable cuando pongo un pie en un tribunal".

"No soy yo quien decide. No tengo las cartas", añadió.

Le Pen era vista como la posible favorita para suceder al presidente Emmanuel Macron en las elecciones de 2027 hasta el fallo del año pasado, que sacudió la política francesa.

Varios escenarios son posibles, desde la absolución hasta otra condena que podría impedir que Le Pen se postule en 2027. También podría enfrentar un castigo aún más severo si es condenada nuevamente: hasta 10 años de prisión y una multa de un millón de euros (1,17 millones de dólares).

Si se vuelve inelegible, ha designado a su protegido de 30 años, Jordan Bardella, como su sucesor en la candidatura presidencial.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.