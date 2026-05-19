“Inaceptable”: Irlanda condena la detención de la hermana de la presidenta durante misión humanitaria en Gaza

La detención de la doctora Margaret Connolly, hermana de la presidenta irlandesa Catherine Connolly, durante una misión humanitaria con destino a Gaza desató una fuerte reacción política en Irlanda y provocó duras críticas hacia Israel.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, calificó el episodio como “incorrecto” e “inaceptable”, en especial por involucrar a ciudadanos irlandeses.

Connolly forma parte de los 12 ciudadanos de Irlanda que viajaban a bordo de la llamada Flotilla Global Sumud, según confirmaron los organizadores de la misión.

El convoy estaba integrado por unas 60 embarcaciones y denunció que al menos diez de ellas fueron interceptadas en aguas internacionales y abordadas por fuerzas israelíes poco después de las 9 de la mañana del lunes. Desde entonces, se perdió el contacto con las embarcaciones retenidas.

La presidenta Catherine Connolly aseguró sentirse “muy preocupada” por la situación de su hermana, aunque destacó que también siente orgullo por su participación en la misión humanitaria.

Por su parte, el vice primer ministro irlandés, Simon Harris, expresó su solidaridad con la mandataria y con las demás familias cuyos allegados fueron detenidos.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, calificó el incidente como “incorrecto” ( PA )

La tensión diplomática entre Irlanda e Israel escaló este martes después de que dirigentes irlandeses condenaran con dureza la detención de ciudadanos de su país, entre ellos la doctora Margaret Connolly, hermana de la presidenta Catherine Connolly, durante una misión humanitaria rumbo a Gaza.

El vice primer ministro Simon Harris no ocultó su indignación y calificó la actuación israelí como “ilegal” y contraria al derecho internacional.

“Me impactaron las declaraciones de la presidenta ayer. A nivel humano, claro que uno siente preocupación”, afirmó. “Quiero expresar mi solidaridad con Catherine Connolly, su familia y todas las familias de las personas detenidas”.

Sin embargo, rápidamente endureció el tono. “Lo que hizo Israel fue ilegal”, afirmó. “Y no es solo una opinión personal: constituye una violación del derecho internacional”.

Consultado sobre si el gobierno irlandés buscará abrir un diálogo con Israel para lograr la liberación de los detenidos, Harris respondió con evidente escepticismo.

“Llevamos demasiado tiempo viendo esta situación como para creer que a Israel le importan las palabras de otros países”, señaló.

El funcionario recordó que tanto el gobierno como dirigentes opositores irlandeses han condenado la ofensiva israelí en Gaza, aunque consideró que esas críticas han tenido poco efecto.

“Desafortunadamente, Israel parece ignorar la condena de la comunidad internacional”, lamentó.

Por eso, insistió en que Irlanda debe avanzar hacia medidas más concretas, tanto a nivel nacional como dentro de la Unión Europea, incluyendo iniciativas vinculadas a los territorios ocupados y posibles sanciones.

El primer ministro Micheál Martin también elevó el tono y calificó la interceptación de la flotilla humanitaria como “incorrecta” e “inaceptable”.

Antes de una reunión de gabinete celebrada el martes, Martin defendió el derecho de los activistas a participar en una misión destinada a llamar la atención sobre la crisis humanitaria en Gaza.

“Lo ocurrido es inaceptable”, declaró. “Israel intervino en aguas internacionales, detuvo personas y tomó el control de embarcaciones civiles. Eso vulnera el derecho internacional”.

El jefe de gobierno adelantó además que Irlanda llevará el caso ante la Unión Europea en el marco de las discusiones sobre Gaza y Cisjordania.

Entre las posibles medidas, mencionó impulsar sanciones contra colonos israelíes respaldados por el gobierno de Benjamin Netanyahu, en un momento en que la presión diplomática sobre Israel vuelve a crecer dentro de Europa.

Traducción de Leticia Zampedri