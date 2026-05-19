La guerra con Irán pone a prueba la economía de Emiratos y su imagen de refugio en Oriente Medio

Durante décadas, los Emiratos Árabes Unidos se han publicitado como un refugio para los negocios internacionales en un Oriente Medio inundado de convulsiones violentas. Ahora, esas oleadas han golpeado a la nación, poniendo a prueba su modelo económico como nunca antes.

Los Emiratos Árabes Unidos, un aliado cercano de Estados Unidos e Israel, enfrentaron durante la guerra más ataques con misiles y drones por parte de Irán que cualquier otro país. Los ataques —y el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz— han reducido a más de la mitad las exportaciones emiratíes de petróleo crudo y gas natural. Sus sectores de turismo y conferencias también han sufrido.

El país, que se encuentra justo al otro lado del golfo Pérsico frente a Irán, se ha presentado como imperturbable, incluso mientras introduce cambios significativos. Recientemente anunció planes para construir otro oleoducto con el fin de reducir su dependencia del estrecho, y se retiró del cártel petrolero de la OPEP para poder aumentar la producción de energía a más largo plazo, algo que se venía considerando desde antes de la guerra.

Aunque Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, los Emiratos Árabes Unidos están firmemente enredados en ella. Un ataque con drones el domingo contra su central nuclear de Barakah subraya los riesgos persistentes, incluso si se mantiene el frágil alto el fuego.

Debido a que los Emiratos cuentan con un gran excedente de efectivo, las disrupciones económicas de la guerra hasta ahora no parecen haber provocado pérdidas importantes de empleo ni una salida masiva de empresas extranjeras. Cuanto más se prolongue el enfrentamiento e impida que los negocios funcionen con normalidad en los Emiratos, mayor será el riesgo para su imagen, que ha sido clave para atraer negocios e inversión internacionales.

Funcionarios emiratíes acusan cada vez más a Irán de piratería e incluso de terrorismo, al tiempo que amenazan con emprender acciones militares.

Los Emiratos Árabes Unidos “no tolerarán ninguna amenaza a su seguridad y soberanía bajo ninguna circunstancia”, señaló su Ministerio de Relaciones Exteriores la noche del domingo. “Se reserva plenamente sus derechos soberanos, legítimos, diplomáticos y militares para responder a cualquier amenaza, acusación u hostilidad”.

La familia gobernante de Emiratos dirige una política exterior más agresiva

Resulta difícil saber cómo responderán los Emiratos Árabes Unidos al ataque contra Barakah, que no causó ninguna fuga de radiación y no ha impedido que la planta nuclear, en el extremo occidental del desierto de Abu Dabi, siga operando.

Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete jeques gobernados de forma autocrática, entre ellos Dubái y Abu Dabi. Su máximo órgano de gobierno es el Consejo Supremo Federal, integrado por los gobernantes hereditarios de sus siete emiratos. Pero la toma de decisiones está dominada por el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de Abu Dabi, y su familia.

La familia gobernante, según analistas, ha impulsado una política exterior más agresiva en las últimas décadas, incluida su entrada en la guerra de Yemen contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los Emiratos ayudaron a llevar al poder al presidente egipcio Abdu Fatá el Sisi en 2013, y se les acusa de haber enviado armas a partes en las guerras civiles de Sudán y Libia, algo que niegan.

El jeque Mohammed, que rara vez habla en público, hizo sus únicas y breves declaraciones sobre la guerra para los medios estatales mientras visitaba en marzo a los heridos por ataques iraníes en un hospital.

“El Emirato es atractivo, el Emirato es hermoso, el Emirato es un modelo. Pero les digo: no se dejen engañar por la apariencia de los Emiratos”, advirtió el jeque entonces. “Los Emiratos tienen piel gruesa y carne amarga; no somos una presa fácil”.

Pero eso no significa que no haya habido dolor.

Señales de advertencia económicas

El cierre del estrecho de Ormuz ha obstaculizado la capacidad de los Emiratos Árabes Unidos para vender petróleo crudo y gas natural, aunque algunos de sus petroleros han logrado salir. Puede exportar aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo al día a través de un oleoducto hacia Fujairah, una ciudad con una terminal petrolera en el golfo de Omán, fuera del estrecho. Los Emiratos intentan acelerar la construcción de un segundo oleoducto para duplicar esa capacidad.

El mercado emiratí de turismo y conferencias —estimado en más del 12% de su producción económica— también se ha visto duramente golpeado.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, más de 70 eventos programados en los Emiratos Árabes Unidos han sido pospuestos, cancelados o afectados de algún modo, según Northbourne Advisory, una firma de comunicaciones con sede en Qatar que ha estado siguiendo los efectos de la guerra. El gobierno emiratí no emitió una prohibición general de eventos, pero es probable que los organizadores cambiaran sus planes por la “retirada de seguros y la exposición a responsabilidades”, indicó la firma.

La aerolínea del país, Emirates, anunció el 4 de mayo que había reanudado casi por completo su programación de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Dubái, durante años el más transitado del mundo para viajes internacionales. Pero ese mismo día, Irán lanzó múltiples ataques con drones y misiles, lo que activó alertas en celulares y provocó quejas entre la comunidad empresarial de los Emiratos, ansiosa por volver a cierta sensación de normalidad.

El aeropuerto parece estar construyendo una jaula protectora alrededor de sus tanques de combustible para aviones, algo sobre lo que los funcionarios allí declinaron hablar.

Varios hoteles, incluido el emblemático Burj Al Arab de Dubái, con forma de vela, han cerrado por renovaciones a medida que las tasas de ocupación han caído a alrededor del 20%. Moody’s Analytics estima que esa tasa bajará al 10% en el trimestre de junio, frente al 80% antes de la guerra.

Moody’s advirtió que es probable que las tasas de ocupación se mantengan bajas durante el resto de 2026, ya que los viajeros probablemente seguirán mostrándose reticentes incluso después de que disminuyan las hostilidades.

“La apertura de Dubái la hace vulnerable a shocks en viajes, logística y confianza, mientras que el balance y los activos energéticos de Abu Dabi le dan a la federación la capacidad de absorber el golpe”, afirmó en un análisis publicado el lunes el Instituto de Finanzas Internacionales.

Una obra de arte de un caza que funciona con monedas

Dubái, en particular, ha intentado mostrar que sigue abierta.

Este fin de semana pasado, Dubái acogió una versión abreviada de su feria anual Art Dubai. La guerra se sentía cerca, no solo porque la vista previa de la muestra ocurrió el mismo día en que Irán incautó un barco fondeado frente a Fujairah.

Una de las obras de arte expuestas era un avión de combate negro que funcionaba con monedas, cubierto con pares de zapatillas deportivas Nike negras.

Un artista español, Solimán López, llegó con una pieza centrada en la idea de que él reclama la propiedad de un asteroide rico en metales que es objetivo de una misión de la NASA. La obra pretende reflexionar sobre cómo los países y las empresas extraen petróleo y otras materias primas.

El conflicto hizo que asistir con su obra fuera un desafío, comentó. “Pero me dije que tengo que hacer lo mejor posible, porque sí creo que es el contexto perfecto para hablar de esto en la región”, expresó.

Otro artista, Alfred Tarazi, de Beirut, señaló que sus abuelos vivieron dos guerras mundiales.

“La vida no se detiene en una guerra mundial”, manifestó. “Solo podemos contrarrestar una narrativa de violencia con cultura”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.